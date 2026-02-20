Gavi dá um grande passo para o regresso a Barcelona, num grande impulso para Hansi Flick, à medida que a luta pelo título da La Liga com o Real Madrid se intensifica

Flick tem sido franco sobre a importância de Gavi para o seu projeto, mas continua firme em sua recusa em arriscar a condição física do jovem. O técnico alemão acredita que, embora o jogador esteja motivado, o protocolo médico deve ser seguido à risca para garantir que ele continue sendo um titular da equipe nos próximos anos.

A equipe técnica observou que a transição do treinamento em grupo para a preparação física para jogos de 90 minutos é um obstáculo distinto que requer tempo e paciência. Eles estão monitorando como o joelho dele reage à mudança de ritmo, contato e movimentos multidirecionais inerentes às sessões competitivas antes de tomar uma decisão final sobre sua inclusão no time.

Além disso, a equipe médica do clube destacou que Gavi está dentro do prazo previsto no prognóstico original após sua cirurgia em setembro. Na próxima semana, completam-se cinco meses da operação, prazo que os especialistas estimaram inicialmente para seu retorno aos treinos completos.

O foco agora muda para o desenvolvimento de sua capacidade aeróbica e agilidade ao lado dos colegas que lideraram a equipe durante sua ausência. A equipe está satisfeita com seu progresso, mas enfatiza que a liberação para o time titular só virá quando ele conseguir completar sessões completas de alta intensidade sem nenhuma reação adversa.