Gavi dá um grande passo para o regresso a Barcelona, num grande impulso para Hansi Flick, à medida que a luta pelo título da La Liga com o Real Madrid se intensifica
O motor do meio-campo volta ao time
O Barcelona recebeu um grande impulso em sua busca por títulos, com o meio-campista Gavi finalmente retornando aos treinos coletivos. De acordo com o Marca, o jogador de 21 anos foi recebido com o tradicional “túnel de tapinhas” pelos seus companheiros de equipe na manhã de sexta-feira, marcando um marco emocional e físico significativo em um processo de recuperação que testou sua determinação. Após meses de trabalho individual exaustivo a portas fechadas, ver o jogador da seleção espanhola de volta ao time principal é um alívio oportuno para o técnico Flick.
Este desenvolvimento significa que Gavi entrou na reta final de uma jornada que começou com uma grande decepção. Embora já tivesse sido visto realizando exercícios leves e trabalhos individuais com a bola, a sessão de sexta-feira representou a primeira vez que ele se integrou ao trabalho tático coletivo desde sua cirurgia. Para Flick, ter um jogador tão combativo e talentoso prestes a voltar à disputa é como uma “nova contratação” de classe mundial para ajudar nas ambições domésticas e europeias do Barça.
Uma abordagem cautelosa para uma recuperação completa
Apesar da empolgação em torno do retorno de Gavi aos treinos, o Barça mantém uma política de extrema cautela. Após um procedimento médico dessa magnitude, a equipe médica e técnica não querem definir uma data definitiva para seu retorno às competições. Flick está convencido de que o meio-campista não deve ser apressado, já que a prioridade continua sendo sua saúde a longo prazo, em vez de um impacto imediato a curto prazo.
O clube entende que a intensidade da La Liga e da Liga dos Campeões exige que Gavi esteja 100% antes de ser submetido novamente aos rigores das partidas. Há um esforço coletivo dentro da hierarquia para proteger o jogador de qualquer pressão desnecessária. Tendo lidado com contratempos significativos no passado, o aspecto psicológico de seu retorno está sendo gerenciado com o mesmo cuidado que o fisiológico.
O consenso entre a equipe é que sua evolução nos próximos dias determinará os próximos passos, com foco em evitar qualquer possível recaída.
Flick e sua equipe pregam paciência
Flick tem sido franco sobre a importância de Gavi para o seu projeto, mas continua firme em sua recusa em arriscar a condição física do jovem. O técnico alemão acredita que, embora o jogador esteja motivado, o protocolo médico deve ser seguido à risca para garantir que ele continue sendo um titular da equipe nos próximos anos.
A equipe técnica observou que a transição do treinamento em grupo para a preparação física para jogos de 90 minutos é um obstáculo distinto que requer tempo e paciência. Eles estão monitorando como o joelho dele reage à mudança de ritmo, contato e movimentos multidirecionais inerentes às sessões competitivas antes de tomar uma decisão final sobre sua inclusão no time.
Além disso, a equipe médica do clube destacou que Gavi está dentro do prazo previsto no prognóstico original após sua cirurgia em setembro. Na próxima semana, completam-se cinco meses da operação, prazo que os especialistas estimaram inicialmente para seu retorno aos treinos completos.
O foco agora muda para o desenvolvimento de sua capacidade aeróbica e agilidade ao lado dos colegas que lideraram a equipe durante sua ausência. A equipe está satisfeita com seu progresso, mas enfatiza que a liberação para o time titular só virá quando ele conseguir completar sessões completas de alta intensidade sem nenhuma reação adversa.
Treinamento integrado e a corrida pelo título
O momento do retorno de Gavi não poderia ser melhor para o Barcelona, que está em uma disputa acirrada pelo título com seu arquirrival Real Madrid. Sua tenacidade e habilidade em recuperar a bola oferecem a Flick um perfil único dentro do elenco atual. Além do impacto imediato em campo, o retorno de Gavi coincide com um período de estabilidade para o núcleo jovem do clube. Com relatos sugerindo que o clube também está trabalhando na renovação do contrato do jovem Marc Bernal, a mensagem do Barcelona é clara: o futuro está sendo construído em torno das joias mais brilhantes da La Masia. Integrar Gavi de volta ao sistema tático será a prioridade no próximo mês.
É improvável que Gavi participe quando o Barça enfrentar o Levante na La Liga no domingo. No entanto, ele pode estar disponível para a segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões em meados de março.
