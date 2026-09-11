Nem os mais pessimistas dentro do Tottenham esperavam que o novo recomeço da equipe se transformasse em tamanha incerteza. Após um verão excepcional, no qual o clube gastou cerca de 332 milhões de libras esterlinas para contratar 10 novos jogadores, era natural que as expectativas subissem e que os torcedores aguardassem uma equipe diferente, capaz de competir e de voltar aos holofotes.
Mas a realidade, até agora, segue em uma direção completamente oposta. Passaram-se três partidas na Premier League, e o Tottenham não conquistou nenhuma vitória. Pior ainda: não marcou nenhum gol até o momento, de acordo com informações da rede "Sky Sports".
Depois de duas derrotas para Brentford e Newcastle, veio o empate sem gols contra o Nottingham Forest, que rendeu à equipe o primeiro ponto na temporada, mas ao mesmo tempo revelou um problema ainda mais grave: o time não conseguiu concluir nenhuma vez ao gol, algo que não acontecia em uma partida do campeonato havia mais de quatro anos.
Assim, o técnico italiano Roberto De Zerbi se viu diante de uma equação difícil: um time praticamente novo, um gasto enorme, ambições europeias, mas um início ofensivo que é quase o pior entre as equipes do campeonato.
E, com a aproximação do confronto contra o Everton, as perguntas se multiplicam: é preciso realmente se preocupar? Ou julgar o projeto de De Zerbi após apenas três partidas seria precipitado?
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