O início irregular do Tottenham não pode ser dissociado do volume de mudanças que o time viveu durante a janela de transferências. O clube não se limitou a acrescentar um ou dois jogadores a um grupo estável, mas remodelou setores inteiros da equipe, depois da chegada de 10 novos jogadores a Londres em troca de investimentos vultosos. Por isso, exigir do time um entrosamento imediato parece, do ponto de vista técnico, algo irreal.

Mas, ao mesmo tempo, o volume de gastos torna a torcida mais impaciente. Quando se gasta mais de 300 milhões de libras esterlinas, o objetivo não pode ser apenas ficar longe das zonas de perigo. A expectativa natural é voltar a brigar pelas vagas europeias e, talvez, recuperar um lugar na Liga dos Campeões da Europa, se as coisas caminharem como se espera.

Por isso, o início atual não condiz de forma alguma com a dimensão do projeto que o Tottenham lançou. Pode ser fácil enxergar os números atuais como um simples mau começo passível de ser superado, mas o desempenho do Tottenham revela problemas mais profundos do que apenas azar diante do gol.

O time perdeu para o Brentford, depois caiu diante do Newcastle, antes de se contentar com o empate contra o Nottingham Forest. E, enquanto o resultado contra o Newcastle pode ser explicado como uma partida que poderia ter ido para qualquer lado, a derrota para o Brentford foi mais evidente, depois de o Tottenham ter se apresentado de forma fraca e de o adversário ter merecido a vitória. Já diante do Forest, o maior problema ficou claro: não há eficácia ofensiva suficiente.

E, embora o Tottenham não ocupe a última colocação em número de finalizações, ele aparece no fundo do campeonato em valor esperado por finalização, o que significa que o problema não está apenas na quantidade de tentativas, mas na qualidade das chances que o time cria.

O quadro fica ainda mais sombrio quando olhamos para a taxa de gols esperados: o Tottenham ocupa a terceira posição de baixo para cima no total de gols esperados, e em nenhuma partida sob o comando de De Zerbi chegou à média de gols esperados por jogo na Premier League, que é de cerca de 1,41 gol.

Em outras palavras, a crise não é apenas que a bola se recusa a entrar nas redes, mas que o time nem sequer cria chances de perigo em quantidade suficiente.