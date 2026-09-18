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CM Grafica Roma Gasperini okay nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Gasperini apresenta Roma x Inter: "Os números dizem que a Inter é a mais forte do nosso campeonato, há alguns anos"

Roma
Campeonato Italiano
G. Gasperini

O técnico da Roma fala na véspera do clássico contra a Inter

Gian Piero Gasperini, técnico da Roma, falou em entrevista coletiva na véspera do grande jogo contra a Inter, marcado para amanhã às 18h no Estádio Olímpico e válido pela 5ª rodada da Serie A.


RUMO A ROMA X INTER

"Há a satisfação de chegar a esse jogo nesta situação na tabela e de vitórias: é um belo compromisso, estádio cheio com duas equipes importantes. Fico por aqui. Será a ocasião de um compromisso muito aguardado. Nós temos de pensar na partida, no nosso momento, no ambiente favorável: esses são compromissos bonitos um pouco para todos. Eu vejo a Inter ainda mais à frente em relação a todas as outras. Está fazendo algo extraordinário há anos, é uma equipe forte. Depois, se para todos existe a vontade de competir com eles, é porque se reconhece a força deles".


  • "Esses são jogos que se preparam sozinhos, nós precisamos estar ligados e entender o que fazer para sermos competitivos - relata a TMW -. Não há outras segundas intenções: em Turim foi um jogo duro, como todo o campeonato. Não dá para pensar sempre em vencer como aconteceu nos dois primeiros jogos. Vencer jogos difíceis é, de qualquer forma, uma satisfação".


    "Os números dizem que a Inter é a mais forte do nosso campeonato, há alguns anos. Nós estamos tentando nos inserir e ficar em uma posição em que, em relação ao passado, crescemos".


    LULLI

    "Se está pronto para um jogo grande? Se joga no campeonato é porque está pronto. Está fazendo um percurso em que está queimando etapas: eu estou muito satisfeito com ele".


    INTER, A CRIPTONITA DE GASP

    "Pode ser... por um período consegui obter resultados, enquanto nos últimos anos não foi assim. Alguns treinadores mudaram, mas o resultado permaneceu o mesmo. Houve um período em que foi assim também contra a Juventus. Pode haver mais componentes, mas com certeza é um time forte".


    KONE', WESLEY E PELLEGRINI

    "Estamos todos à disposição para amanhã e cruzo os dedos. Todos disponíveis: isso já é um resultado incrível. Hoje fazemos o último treino, mas com a tensão aumentando tudo vai se encaixar. Pellegrini pode fazer tudo: está disponível".


    MUDANÇAS DE ESQUEMA

    "Cada jogo é diferente e hoje é imprevisível. Contra a Atalanta coloquei dois zagueiros centrais para vencer a partida. Também em Turim saiu Dybala ou Malen para arrumar o meio-campo. Nunca são sinais de que não queremos vencer. Molina na esquerda? Wesley vamos rever na direita? Todos podem jogar nas duas alas, são jogadores muito habilidosos".


    O ÁRBITRO MASSA

    "Amanhã Massa será perfeito, assim não haverá polêmicas".


    ATAQUE OU DEFESA?

    "Melhor um Malen assim ou uma defesa impenetrável? Um belo resultado as duas coisas, não? Eu digo que os times que vencem é porque têm o melhor ataque e a melhor defesa".



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