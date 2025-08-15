- Neville quer novo goleiro para o United
- Onana criticado por erros frequentes
- United busca melhores opções
Neville diz que o United deve contratar um novo goleiro se quiser evitar outra temporada decepcionante. O ex-jogador do Inter e Ajax, Onana, enfrentou duas temporadas cheias de erros desde que se mudou para Old Trafford, e cometeu oito falhas que levaram a gols até abril deste ano, mais do que qualquer outro goleiro da Premier League.
Emiliano Martínez, do Aston Villa, e Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, foram nomes ligados a uma possível ida ao Manchester United, e Neville acredita que seu antigo time precisa trazer um deles. Altay Bayindir e Tom Heaton são as opções atuais para o técnico Ruben Amorim se ele decidir retirar Onana de seu time titular.
Neville disse, no podcast Stick to Football: "Você tem que conseguir um goleiro. Se você tiver um goleiro e um jogador de meio-campo, acho que quinto ou sexto lugar será alcançável. Acho que sem um goleiro, será oitavo ou nono.
"Essa é a posição mais difícil no futebol inglês, goleiro do Manchester United. Acho que é a posição sob mais escrutínio."
"Donnarumma ou Martínez. Quando falaram sobre uma possível ida de Martinez no início da temporada, eu o queria. Gosto da personalidade. Ele tem coragem. Ele tem essa presença."
Martínez permanece como jogador do Aston Villa, apesar de aparentemente ter se despedido dos torcedores do clube no final da última temporada. Donnarumma, por sua vez, está sendo afastado do PSG após Lucas Chevalier ter sido contratado do Lille, e o agente do atleta italiano admitiu que seu cliente está interessado em uma transferência para a Premier League.
Onana não participou de nenhuma das partidas de pré-temporada do Manchester United devido a uma lesão, mas acredita-se que ele estará disponível para a estreia da Premier League contra o Arsenal, no domingo.