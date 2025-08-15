Neville disse, no podcast Stick to Football: "Você tem que conseguir um goleiro. Se você tiver um goleiro e um jogador de meio-campo, acho que quinto ou sexto lugar será alcançável. Acho que sem um goleiro, será oitavo ou nono.

"Essa é a posição mais difícil no futebol inglês, goleiro do Manchester United. Acho que é a posição sob mais escrutínio."

"Donnarumma ou Martínez. Quando falaram sobre uma possível ida de Martinez no início da temporada, eu o queria. Gosto da personalidade. Ele tem coragem. Ele tem essa presença."