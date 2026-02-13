Gary Lineker revela mensagem imprópria que os jogadores do Nottingham Forest deveriam ter enviado a Evangelos Marinakis após a demissão de Sean Dyche

Shearer acrescentou que a responsabilidade pelas falhas dos treinadores recai, em última instância, sobre Marinakis, já que é ele quem aprova as contratações: “Ele tem que assumir a responsabilidade pela contratação dos treinadores, vamos lá! Se você olha para Ange, para Nuno e para Sean Dyche, e agora está procurando seu quarto treinador em uma temporada. Às vezes, você precisa se perguntar: 'Estou fazendo meu trabalho direito?'. E claramente ele não está. Portanto, ele precisa assumir sua parte da culpa.”

Lineker disse que o Forest carece de estabilidade e continuidade em sua abordagem, com os jogadores que têm uma audiência com o proprietário sendo instados a dizer o que pensam: “Além disso, a maneira como ele muda de estilo.

“Obviamente, Nuno joga de forma contra-atacante, Ange joga muito na frente; depois ele volta a um estilo com Sean Dyche — os jogadores ficam pensando: ‘O quê? Quem vem a seguir?!’ Vitor Pereira jogava com uma pressão bastante alta às vezes pelo Wolves, então, quer dizer, eles vão mudar de novo?

“E então você vai culpar os jogadores — acho que se os jogadores tivessem coragem em uma reunião do comitê e dissessem a ele 'espere um minuto, cara, você precisa decidir que estilo de futebol você realmente quer que joguemos', em vez de mudar e mudar 14 vezes — não sei, estou exagerando.”