Gary Lineker revela mensagem imprópria que os jogadores do Nottingham Forest deveriam ter enviado a Evangelos Marinakis após a demissão de Sean Dyche
Gestores florestais: De Nuno a Dyche, passando por Postecoglou
O Forest iniciou a campanha 2025-26 com Nuno Espírito Santo no comando, depois de ele ter levado a equipe ao sétimo lugar e à qualificação europeia na temporada passada. Ele foi demitido do cargo em 9 de setembro.
O comando foi imediatamente passado para o ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, mas o australiano fez história indesejada ao durar apenas oito jogos sem vitórias em 39 dias no comando. Dyche respondeu a outro pedido de socorro do Trentside.
Ele era considerado uma opção segura para afastar o Forest do perigo do rebaixamento, mas conquistou apenas 10 vitórias em 25 jogos e se tornou o mais recente a ser demitido, sob vaias da torcida após um empate em 0 a 0 com o lanterna Wolves.
Marinakis reuniu-se com os jogadores antes de tomar a decisão de demiti-los.
Alega-se que o enigmático proprietário do Reds, Marinakis, se reuniu com jogadores seniores antes de tomar a decisão de se separar de Dyche - com um anúncio oficial sendo feito pouco depois da meia-noite de 12 de fevereiro. Não é de surpreender que estejam sendo feitas perguntas sobre o que se passa nos bastidores em Nottingham.
A lenda da Premier League, Alan Shearer, disse ao podcast The Rest Is Football: “Há relatos, e parece que são bastante confiáveis, de que ele convoca um comitê de jogadores, conversa com eles e descobre o que eles pensam, e, ao que tudo indica, foi isso que ele fez após o jogo.”
O ex-jogador da seleção inglesa e apresentador do Match of the Day, Lineker, acrescentou: “Depois do jogo, ele reúne os jogadores, provavelmente alguns que não estão na escalação titular, e você sabe como são os jogadores de futebol: se você está no time, geralmente está feliz com o técnico; se não está, não está. No grande esquema das coisas, os jogadores também procuram uma desculpa, podem culpar o técnico.”
Estrelas da floresta são incentivadas a se manifestar em campanha histórica
Shearer acrescentou que a responsabilidade pelas falhas dos treinadores recai, em última instância, sobre Marinakis, já que é ele quem aprova as contratações: “Ele tem que assumir a responsabilidade pela contratação dos treinadores, vamos lá! Se você olha para Ange, para Nuno e para Sean Dyche, e agora está procurando seu quarto treinador em uma temporada. Às vezes, você precisa se perguntar: 'Estou fazendo meu trabalho direito?'. E claramente ele não está. Portanto, ele precisa assumir sua parte da culpa.”
Lineker disse que o Forest carece de estabilidade e continuidade em sua abordagem, com os jogadores que têm uma audiência com o proprietário sendo instados a dizer o que pensam: “Além disso, a maneira como ele muda de estilo.
“Obviamente, Nuno joga de forma contra-atacante, Ange joga muito na frente; depois ele volta a um estilo com Sean Dyche — os jogadores ficam pensando: ‘O quê? Quem vem a seguir?!’ Vitor Pereira jogava com uma pressão bastante alta às vezes pelo Wolves, então, quer dizer, eles vão mudar de novo?
“E então você vai culpar os jogadores — acho que se os jogadores tivessem coragem em uma reunião do comitê e dissessem a ele 'espere um minuto, cara, você precisa decidir que estilo de futebol você realmente quer que joguemos', em vez de mudar e mudar 14 vezes — não sei, estou exagerando.”
Próximo gerente florestal: Pereira pronto para assumir o comando
O Forest está prestes a contratar o ex-técnico do Wolves, Pereira, como seu novo treinador, com o português encarregado de conduzir o time à permanência na Premier League e supervisionar o restante da campanha na Liga Europa.
Ele já trabalhou com Marinakis antes, no gigante grego Olympiacos, então sabe no que está se metendo. Também se afirma que “personalidades” como Marinakis são importantes no futebol moderno, com o bilionário magnata dos transportes marítimos sendo um homem que espera que todos em seus clubes de futebol compartilhem sua paixão e busca incansável pela perfeição.
