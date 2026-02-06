Goal.com
"Garotinho"? Florian Wirtz deslancha no Liverpool e mostra que vai ser o próximo grande maestro da Premier League

No final de outubro, Dimitar Berbatov participou do podcast de Rio Ferdinand e pediu paciência com Florian Wirtz, a estrela contratada pelo Liverpool na janela de início da temporada, que vinha enfrentando dificuldades

"Ele será incrível, acredite em mim", disse o búlgaro ao seu ex-companheiro de Manchester United. "Tenho certeza de que todos [no Liverpool] reconhecem sua qualidade e lhe darão o tempo necessário para se adaptar ao time. E eu garanto que ele será um sucesso."

"A maneira como ele enxerga o futebol, como procura espaços, como sabe se posicionar, os toques na bola, a improvisação, o olho para o passe e para o gol. Claro, alguém pode argumentar que seu físico não é o ideal para a Premier League. Mas aí você vê facilmente os grandes jogadores da posição dele, como o [Luka] Modric, que também tem o mesmo porte físico. Modric. Um monstro! Então, é só dar tempo ao Wirtz."

Menos de duas semanas depois, porém, Gary Neville achou que Wirtz parecia mais um "menino" do que um monstro enquanto era "massacrado" por Matheus Nunes na derrota desmoralizante do Liverpool para o Manchester City. 

  • "Problema"

    Wirtz não foi o único jogador do Liverpool a decepcionar na derrota por 3 a 0 no Etihad, que praticamente encerrou a defesa do título dos Reds após apenas 11 jogos. O time de Arne Slot pode ter tido azar ao ver o gol de empate de Virgil van Dijk anulado por impedimento, mas não havia como disfarçar o quão mal todos jogaram.

    Neville, no entanto, estava particularmente preocupado com a pouca contribuição de Wirtz para o jogo - e, para ser justo com o lateral-direito aposentado, era compreensível o motivo.

    Wirtz havia finalizado apenas duas vezes (nenhuma delas no alvo) e não criou nenhuma chance de gol. Ainda mais preocupante, o jogador de 100 milhões de libras em torno do qual o Liverpool claramente pretendia construir seu ataque reformulado tocou na bola menos vezes do que o goleiro reserva Giorgi Mamardashvili durante uma atuação dolorosamente ineficaz na ponta esquerda.

    "Wirtz é um problema", declarou Neville em seu podcast na Sky Sports. "Vamos chamar as coisas pelo nome: é um problema. Temos andado na ponta dos pés em relação a ele há alguns meses, em função do fato de ele ser jovem, estar vindo para um novo país, mas custa mais de 100 milhões de libras, então logo teremos que nos posicionar."

    "Ele obviamente tem talento, é um jogador muito bom, tecnicamente fantástico, mas foi bastante utilizado em campo e não correspondeu às expectativas em termos de qualidade, então sua atuação foi realmente preocupante."

    "Prejudica o equilíbrio"

    Neville estava particularmente preocupado com o físico de Wirtz. Ele não achava que o jogador da seleção alemã estivesse em forma ou forte o suficiente para os rigores do futebol inglês – e era significativo que as melhores atuações de Wirtz com a camisa do Liverpool até então tivessem acontecido na Europa, contra Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt e Real Madrid.

    Como Berbatov mencionou, havia um temor crescente de que o franzino jogador de 22 anos simplesmente não estivesse à altura de uma Premier League que se tornara ainda mais intensa e agressiva nesta temporada. Seu ex-companheiro de Manchester United, Wayne Rooney, por sua vez, também argumentou que Wirtz não era a escolha certa para o Liverpool; que o clube havia contratado um jogador inadequado para o sistema de Slot.

    "Acho que o Wirtz, na verdade, prejudica o equilíbrio do Liverpool e a forma como eles jogam", disse o ex-atacante da Inglaterra em seu podcast  na BBC. "Ele é um jogador de alto nível e tenho certeza de que vai melhorar, mas teve um começo lento e acho que isso é inegável. Já vi jogadores chegarem a esta liga e leva tempo."

    "Mas não é o preço. Não é o jogador ou sua habilidade. Eu simplesmente não vejo onde ele se encaixa no que o Liverpool faz nessa formação [4-3-3]. Ele é um terceiro meio-campista? Para mim, não, ele é mais um jogador de ataque. Então, se eu tiver que escolher entre ele e [Dominik] Szoboszlai, eu escolho Szoboszlai."

    Mais em forma e mais forte

    No entanto, as devastadoras derrotas por três gols em casa para o Nottingham Forest e o PSV no final de novembro provaram que Wirtz nunca foi realmente o problema. O Liverpool se mostrou tão frágil defensivamente sem seu camisa 7 lesionado – ou até mais – e muito menos ameaçador no ataque.

    Naturalmente, a resposta de Slot à má fase dos Reds foi adotar um plano de jogo mais conservador, o que resultou na volta de Wirtz para a ala esquerda, em vez de sua posição preferida, a de camisa 10. No entanto, na preparação para o Natal, ele começou a sentir os benefícios do programa especial de condicionamento físico, elaborado não apenas para ajudá-lo a ganhar massa muscular, mas também a aumentar sua resistência.

    No dia 3 de dezembro, ele completou 90 minutos na Premier League pela primeira vez, e foi seu gol desviado no final da partida que evitou uma derrota vexatória do Liverpool em casa para o Sunderland.

    Na virada do ano, já não importava se Wirtz jogava na esquerda ou no meio, ele estava causando impacto onde quer que atuasse e sendo comparado ao ícone do Liverpool, Peter Beardsley, pela maneira ágil com que se movimentava entre as linhas - e entre os defensores - para criar e converter oportunidades.

    Mudando a narrativa

    O ex-meio-campista do Liverpool, Danny Murphy, sempre insistiu que o histórico de Wirtz, com zero gols ou assistências em suas primeiras 16 partidas na Premier League, era enganoso.

    "Embora tenhamos que aceitar que ele não começou tão bem quanto esperávamos", disse Murphy à GOAL em outubro, "acho que ele teve um pouco de azar porque criou muitas chances que não foram convertidas. De repente, a narrativa muda um pouco se algumas dessas chances tivessem entrado."

    E foi exatamente assim que aconteceu, porque Wirtz não olhou para trás desde que Alexander Isak aproveitou um de seus passes em profundidade na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, em 20 de dezembro. No fim de semana seguinte, aliás, ele marcou seu primeiro gol pelo Liverpool contra o Wolves, o que representou um enorme impulso para sua confiança.

    "Tenho quase certeza de que foi um alívio para ele", disse Slot depois. "Pude ver pela sua reação quando marcou o gol e o mesmo aconteceu com seus companheiros de equipe, eles ficaram muito felizes por ele."

    "No futebol, e talvez com razão, somos julgados principalmente pelos resultados, e os jogadores são avaliados principalmente por gols e assistências, e às vezes nos esquecemos do que mais há para fazer durante uma partida. E eu acho que ele já fez várias boas partidas por nós, mas também acho que ele está melhorando a cada jogo que disputa conosco." 

    "Ele está ficando cada vez mais em forma e estava cada vez mais perto de marcar seu primeiro gol, então não é surpresa que tenha marcado hoje. Ele será o primeiro a entender que um gol não é suficiente. Mas ele vai continuar marcando muitos outros gols."

    Como era de se esperar, Slot estava absolutamente certo.

    A conexão Ekitike

    Graças ao gol de primeira, após passe preciso de Mohamed Salah na vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle no último fim de semana, Wirtz agora soma seis gols em suas últimas 10 partidas em todas as competições. Ele também desenvolveu uma ótima sintonia com o atacante Hugo Ekitike, como demonstra o fato de a dupla ter marcado mais gols combinada do que qualquer outra dupla da Premier League nesta temporada (seis).

    Consequentemente, Wirtz está convertendo céticos em crentes - principalmente Jamie Carragher, que anteriormente questionou as credenciais de classe mundial do alemão, apontando que lendas do Liverpool como Luis Suárez e Sadio Mané tiveram um início fulminante após chegarem a Anfield.

    "Não me lembro de muitos que tiveram um começo ruim ou mediano", disse o ex-zagueiro dos Reds à Sky Sports em outubro. "Não estou falando de sete jogos, aliás, mas se você chega ao Natal e janeiro pensando 'Ah...', a história não me diz que grandes contratações estrangeiras chegam à Inglaterra e levam um ano para se firmar."

    Wirtz também não.

    O novo De Bruyne?

    Wirtz pode ter parecido um pouco perdido em alguns momentos durante a primeira metade da temporada, mas agora ele se encontrou. De fato, depois de ver Wirtz marcar um gol e dar uma assistência em sua posição preferida durante uma atuação que lhe rendeu o prêmio de melhor em campo contra o Newcastle, naquela que foi a melhor exibição do Liverpool na Premier League até o momento, Carragher chegou a compará-lo a dois dos melhores armadores que a Premier League já viu.

    "Tenho observado muito o jogo dele e pensado se ele conseguiria chegar ao nível de Kevin De Bruyne", disse o ex-zagueiro no programa "Monday Night Football" da Sky Sports. "Mas também acho que ele poderia ser um jogador bonito de se ver, como David Silva. Ele tem um pouco de cada."

    "Estamos falando de jogadores especiais chegando à nossa liga e, eventualmente, o bastão precisa ser passado adiante, e não há dúvida de que o garoto tem muita qualidade. A Premier League perdeu De Bruyne, [mas] nós ganhamos Wirtz."

    Os torcedores do City podem ficar furiosos com tanta hipérbole, visto que Wirtz claramente tem um longo caminho a percorrer para ser mencionado no mesmo nível de De Bruyne e Silva. No entanto, agora é muito mais fácil para todos entenderem por que Pep Guardiola queria Wirtz para substituir De Bruyne no Etihad no verão passado. Isso certamente não ficou óbvio na última vez que City e Liverpool se enfrentaram na Premier League, mas deve ficar em Anfield no domingo. 

    O "menino" de Liverpool está se transformando em um "monstro" à la Modric.

