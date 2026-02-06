"Garotinho"? Florian Wirtz deslancha no Liverpool e mostra que vai ser o próximo grande maestro da Premier League

O ex-meio-campista do Liverpool, Danny Murphy, sempre insistiu que o histórico de Wirtz, com zero gols ou assistências em suas primeiras 16 partidas na Premier League, era enganoso.

"Embora tenhamos que aceitar que ele não começou tão bem quanto esperávamos", disse Murphy à GOAL em outubro, "acho que ele teve um pouco de azar porque criou muitas chances que não foram convertidas. De repente, a narrativa muda um pouco se algumas dessas chances tivessem entrado."

E foi exatamente assim que aconteceu, porque Wirtz não olhou para trás desde que Alexander Isak aproveitou um de seus passes em profundidade na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, em 20 de dezembro. No fim de semana seguinte, aliás, ele marcou seu primeiro gol pelo Liverpool contra o Wolves, o que representou um enorme impulso para sua confiança.

"Tenho quase certeza de que foi um alívio para ele", disse Slot depois. "Pude ver pela sua reação quando marcou o gol e o mesmo aconteceu com seus companheiros de equipe, eles ficaram muito felizes por ele."

"No futebol, e talvez com razão, somos julgados principalmente pelos resultados, e os jogadores são avaliados principalmente por gols e assistências, e às vezes nos esquecemos do que mais há para fazer durante uma partida. E eu acho que ele já fez várias boas partidas por nós, mas também acho que ele está melhorando a cada jogo que disputa conosco."

"Ele está ficando cada vez mais em forma e estava cada vez mais perto de marcar seu primeiro gol, então não é surpresa que tenha marcado hoje. Ele será o primeiro a entender que um gol não é suficiente. Mas ele vai continuar marcando muitos outros gols."

Como era de se esperar, Slot estava absolutamente certo.