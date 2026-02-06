"Garotinho"? Florian Wirtz deslancha no Liverpool e mostra que vai ser o próximo grande maestro da Premier League

"Ele será incrível, acredite em mim", disse o búlgaro ao seu ex-companheiro de Manchester United. "Tenho certeza de que todos [no Liverpool] reconhecem sua qualidade e lhe darão o tempo necessário para se adaptar ao time. E eu garanto que ele será um sucesso."
"A maneira como ele enxerga o futebol, como procura espaços, como sabe se posicionar, os toques na bola, a improvisação, o olho para o passe e para o gol. Claro, alguém pode argumentar que seu físico não é o ideal para a Premier League. Mas aí você vê facilmente os grandes jogadores da posição dele, como o [Luka] Modric, que também tem o mesmo porte físico. Modric. Um monstro! Então, é só dar tempo ao Wirtz."
Menos de duas semanas depois, porém, Gary Neville achou que Wirtz parecia mais um "menino" do que um monstro enquanto era "massacrado" por Matheus Nunes na derrota desmoralizante do Liverpool para o Manchester City.
