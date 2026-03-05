Getty Images Entertainment
Gareth Bale apoia o “gênio” ex-técnico do Real Madrid para o cargo no Manchester United — e até Paul Scholes concorda!
Bale apoia Ancelotti para o cargo no Manchester United
Bale se juntou ao ícone dos Red Devils, Scholes, ao afirmar que Ancelotti seria uma “ótima” escolha para assumir o comando do Old Trafford. O galês, que conquistou vários troféus sob o comando do italiano no Real Madrid, acredita que o experiente técnico tem o “gênio” necessário para restaurar o Manchester United à sua antiga glória.
O apoio tem um peso significativo, dada a história de Bale com o técnico de 66 anos. Tendo disputado quase cem partidas sob o comando de Ancelotti em duas passagens pelo Santiago Bernabeu, Bale testemunhou em primeira mão os métodos que garantiram os títulos da Liga dos Campeões e da Copa del Rey.
A genialidade da simplicidade
Bale está convencido de que o atual técnico da seleção brasileira possui a rara combinação de flexibilidade tática e perspicácia psicológica necessária para lidar com a pressão do Manchester.
“Acho que ele se sairia muito bem [no Manchester United]. Ele não é apenas o gerente, ele também é um treinador. Ele sabe lidar com questões táticas [também]”, disse Bale àSky Bet ao discutir a possibilidade de Ancelotti se transferir para o gigante da Premier League. “Onde quer que Carlo vá, acho que ele faria um trabalho incrível, simplesmente porque consegue envolver todos.
“Se você vai para um grande clube, você tem bons jogadores, estejam eles em boa fase ou não. Como o Manchester United, que está em boa fase nas últimas semanas, mas, antes disso, não estava jogando bem, mas tem bons jogadores. Ele vai tirar o melhor dos jogadores e simplificar as coisas, como você vê agora com Michael Carrick. Ele está simplificando muitas coisas que o técnico anterior fazia, e você está obtendo resultados. Então, essa é a genialidade de Carlo, tirar o melhor dos jogadores e simplificar as coisas.”
O Manchester United precisa de um líder
Comentários anteriores feitos por Scholes ecoam esse sentimento, argumentando que as estrelas do United precisam de um técnico que as faça “se sentirem como um milhão de dólares”, ao mesmo tempo em que comanda o vestiário com uma presença inegável. Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, o lendário meio-campista admitiu que está desesperado para ver a chegada de um líder veterano do calibre de Ancelotti. Ele disse: “O perfeito que existe — eu digo perfeito — Ancelotti ainda está por aí.
Sei que ele é técnico da seleção brasileira... ele é o perfeito para o Manchester United, onde você acha que ele fará os jogadores se sentirem milionários. E ele tem a experiência de vencer títulos.”
Uma corrida decisiva para Carrick
O foco continua em Carrick, que tenta transformar sua função temporária em permanente. Ele sofreu sua primeira derrota no comando do clube com uma dolorosa derrota por 2 a 1 em Newcastle, e o técnico buscará levar os Red Devils de volta à trajetória de vitórias quando receberem o Aston Villa no Old Trafford, em 15 de março. A partida é crucial, pois ambas as equipes estão empatadas com 51 pontos em 29 jogos, ocupando o terceiro e o quarto lugar na tabela da Premier League, respectivamente, com ambas buscando garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
