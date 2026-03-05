Gareth Bale apoia o “gênio” ex-técnico do Real Madrid para o cargo no Manchester United — e até Paul Scholes concorda!

Bale está convencido de que o atual técnico da seleção brasileira possui a rara combinação de flexibilidade tática e perspicácia psicológica necessária para lidar com a pressão do Manchester.

“Acho que ele se sairia muito bem [no Manchester United]. Ele não é apenas o gerente, ele também é um treinador. Ele sabe lidar com questões táticas [também]”, disse Bale àSky Bet ao discutir a possibilidade de Ancelotti se transferir para o gigante da Premier League. “Onde quer que Carlo vá, acho que ele faria um trabalho incrível, simplesmente porque consegue envolver todos.

“Se você vai para um grande clube, você tem bons jogadores, estejam eles em boa fase ou não. Como o Manchester United, que está em boa fase nas últimas semanas, mas, antes disso, não estava jogando bem, mas tem bons jogadores. Ele vai tirar o melhor dos jogadores e simplificar as coisas, como você vê agora com Michael Carrick. Ele está simplificando muitas coisas que o técnico anterior fazia, e você está obtendo resultados. Então, essa é a genialidade de Carlo, tirar o melhor dos jogadores e simplificar as coisas.”