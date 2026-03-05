Gareth Bale afirma que Zinedine Zidane “não fez muito” como técnico do Real Madrid e dá sua opinião sincera sobre como é Cristiano Ronaldo como companheiro de equipe

Abordando os rumores de longa data sobre atritos dentro da icônica linha de frente da “BBC”, composta por ele, Ronaldo e Karim Benzema, Bale insistiu que o trio trabalhava em perfeita sintonia. “Nós nos dávamos muito bem no vestiário. Nunca tivemos nenhum problema”, explicou. “Karim era muito calmo... Cristiano e eu estávamos nas pontas, com mais energia, mas ele mantinha tudo sob controle. Eu entrei como a última peça do quebra-cabeça.”

Quando questionado sobre o perfeccionismo de Ronaldo, Bale acrescentou: “Eu estava pensando nisso, já tive alguns momentos de frustração quando perdi uma chance cara a cara e talvez pudesse ter passado a bola para ele! Você também tem que entender que essa é a motivação e o impulso dele. Ele só quer marcar gols, não apenas um, mas três, quatro, cinco, seis por jogo, se puder.

“Você sabe que ele está atrás de recordes e quer marcar gols e quer superar [Lionel] Messi fazendo isso. Você entende e também não pode argumentar (que) ele está marcando gols. Mesmo quando ele voltou para o Man Utd, as pessoas diziam: ‘ele não é mais o mesmo’, mas ele ainda marca gols, o que é, em última análise, a coisa mais difícil de se fazer no futebol. Ele era muito motivado. Você sabia que, ao entrar em um jogo, tinha uma vantagem de 1 a 0, sabendo que ele iria marcar em algum momento. Ele também era um impulsionador da confiança da equipe.”