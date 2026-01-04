+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Grêmio Copinha sub20 2025Divulgação Grêmio
Galvez x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Com inícios opostos no torneio, clubes se enfrentam pelo grupo 2 nesta segunda, em Votuporanga

Galvez e Grêmio jogam nesta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo 2 da Copinha 2026. A partida acontece na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e possui transmissão ao vivo da Xsports, na TV e no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Derrotado pelo Votuporanguense na estreia por 2 a 1, o Galvez busca dar a volta por cima. Terceiro colocado do grupo sem nenhum ponto conquistado, o time acreano tenta evitar uma potencial eliminação precoce em caso de nova derrota.

O Grêmio, por sua vez, mira dar sequência ao bom início e garantir uma classificação antecipada. Líder do grupo com três pontos, o time clube gaúcho estreou com vitória sobre o Falcon por 3 a 0.

  • Prováveis escalações

    Galvez: Jhonatan; Erick, Liedson, Smith, LC; Peshahu, Kauã, Fred; Banana Júnior, Leuan, Mateus. Técnico: Eriano Santos

    Grêmio: João Victor; Vitor Ramon, Nathan, David Brendo, Pedro Gabriel; Zortéa, Artur Júnior, João Borne; Adrielson, Jeferson, Ryan Gomez. Técnico: Fernando Holderbaum

  • Desfalques

    Galvez

    Sem ausências confirmadas.

    Grêmio

    Expulso contra o Falcon, Harlley cumpre suspensão automática.

  • Quando é?

    • Data: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
    • Horário: 16h (de Brasília)
    • Local: Arena Plínio Marin, Votuporanga-SP
    • Arbitragem: Juliano José Alves Rodrigues (árbitro), Fernando Meirelles de Almeida e Eduarda Gomide Rubio (assistentes), Anderson de Oliveira (quarto árbitro)

