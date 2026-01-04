Galvez x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Galvez e Grêmio jogam nesta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo 2 da Copinha 2026. A partida acontece na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e possui transmissão ao vivo da Xsports, na TV e no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).
Derrotado pelo Votuporanguense na estreia por 2 a 1, o Galvez busca dar a volta por cima. Terceiro colocado do grupo sem nenhum ponto conquistado, o time acreano tenta evitar uma potencial eliminação precoce em caso de nova derrota.
O Grêmio, por sua vez, mira dar sequência ao bom início e garantir uma classificação antecipada. Líder do grupo com três pontos, o time clube gaúcho estreou com vitória sobre o Falcon por 3 a 0.
