“Sou torcedor do Rossonero há anos, continuo sendo um torcedor fanático. Ramos é um centroavante importante; faz muitos anos que nos falta um, e ele parece ter as características certas. Mas eu tenho 50 anos de futebol nas costas e sei que não se deve comemorar no verão, mas sim esperar pela primavera. Às vezes, achava que tinha feito uma ótima janela de transferências e não era bem assim; outras vezes, achava que tinha errado e, no fim das contas, acabaram sendo ótimas temporadas”.





“Malagò? É um amigo de longa data, é excelente e eu deixaria essa batata quente para o meu amigo Giovanni. Além disso, prefiro receber conselhos do que dá-los. Dar conselhos nunca adianta nada. O aspecto mais positivo da presidência de Malagò é que me parece haver um clima favorável à Seleção Nacional, algo que no passado era escasso. Costuma-se atribuir a culpa ao presidente da federação, penso em Gravina: eu não concordo”.





“Maldini como diretor técnico? Como torcedor do Milan, como eu o veria? Faça a si mesmo uma pergunta e responda. Algum arrependimento em relação ao Milan? Não falo do Milan. Eu, quando saio de uma situação, não falo dos meus sucessores”.





“Torço pelo Brasil na Copa do Mundo. Lamento dizer isso, mas, tendo acompanhado as seleções brasileiras de 1958 até hoje, a atual me parece ter menos talento bruto. Em 2002, o Brasil tinha três jogadores que passaram pelo Milan: Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo”.





“Ibra? Tenho carinho por ele. Foi um grande jogador; em 2010, fui à casa dele em Barcelona e disse que não iria embora até que ele assinasse com o Milan. A esposa dele saiu e voltou, e eu ainda estava lá”.