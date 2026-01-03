+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Declan Rice Arsenal Bournemouth 2025-25Getty Images
Charles Watts

Gabriel Magalhães vai do inferno ao céu em vitória do Arsenal sobre o Bournemouth inspirada por Declan Rice

Declan Rice marcou dois gols espetaculares no segundo tempo, ajudando o Arsenal a virar o jogo para garantir uma dramática vitória por 3 a 2 contra o Bournemouth e abrir sete pontos de vantagem na liderança da Premier League. Rice, que perdeu o jogo contra o Aston Villa devido a uma lesão no joelho, mostrou mais uma vez como é crucial para o time de Mikel Arteta com seus chutes decisivos

Com o Manchester City recebendo o Chelsea no domingo, esta foi uma grande oportunidade para o Arsenal ampliar sua liderança no topo da tabela e colocar uma pressão real sobre seus rivais na corrida pelo título. No entanto, nem tudo começou bem para os Gunners, com um erro terrível de Gabriel Magalhães dando a Evanilson uma chance imperdível aos 10 minutos de jogo.

O zagueiro brasileiro respondeu de forma excelente, no entanto, marcando o gol de empate pouco depois, aos 16 minutos. E, no final da partida, brilhou a estrela de Declan Rice, que marcou dois excelentes chutes no espaço de 17 minutos do segundo tempo para colocar os visitantes na liderança.

Eli Junior Kroupi então acertou um excelente chute no gol de David Raya para reduzir a diferença e preparar um final emocionante, mas os visitantes mantiveram-se firmes e garantiam uma vitória crucial.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal do Vitality Stadium...

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    David Raya (6/10):

    Foi jogado na fogueira devido ao erro de Gabriel Magalhães. Sua distribuição de bola foi boa, assim como suas defesas em momentos de pressão, mas pareceu reagir um pouco tarde no chute de Junior Kroupi que resultou em um gol.

    Jurrïen Timber (8/10):

    Sólido como sempre. Fez uma interceptação vital na segunda trave logo após o gol de Rice.

    William Saliba (7/10):

    Parecia tão surpreso quanto qualquer um com o erro de Gabriel Magalhães. Teve um jogo razoavelmente confortável depois disso.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Seu erro que deu a liderança ao Bournemouth foi catastrófico, mas ele respondeu brilhantemente ao marcar o gol de empate logo em seguida.

    Piero Hincapié (7/10):

    Tarefa difícil enfrentando Semenyo, mas persistiu bem. Procurou avançar quando podia.

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    O primeiro tempo desarticulado do Arsenal foi resumido por sua exibição. Incomumente descuidado com a bola. Não foi sua melhor atuação.

    Declan Rice (9/10):

    De volta ao time após perder a vitória contra o Villa, Rice produziu mais uma exibição como o melhor em campo. Fez uma finalização brilhante para fazer o gol da virada no início do segundo tempo e ainda marcou outro gol a 20 minutos do fim.

    Martin Ødegaard (7/10):

    Foi ele quem preparou a jogada — colocando a bola nas costas da defesa para Saka dar a assistência — para o primeiro gol de Rice e deu a assistência para o segundo. Este foi o terceiro jogo consecutivo na Premier League em que produziu um gol ou uma assistência. Voltando ao seu melhor.

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Parecia muito animado no início e foi sua bela jogada na linha de fundo que levou ao empate de Gabriel Magalhães. Desapareceu um pouco à medida que o jogo avançava.

    Viktor Gyökeres (6/10):

    Teve alguns toques agradáveis, mas ficou muito quieto. Não foi uma ameaça, embora tenha se saído bem ao preocupar a defesa do Bournemouth na jogada que levou ao gol de Rice.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Conseguiu encontrar algum espaço pela esquerda em certos momentos, mas seu produto final não foi bom o suficiente.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

    Substitutos e Treinador

    Gabriel Jesus (6/10):

    Trabalhou duro e procurou segurar a bola sob pressão.

    Bukayo Saka (7/10):

    Esteve em campo por poucos minutos, mas produziu uma bela assistência ao receber o passe de Ødegaard, encontrando Rice perfeitamente para fazer o 3 a 1.

    Leandro Trossard (6/10):

    Não conseguiu realmente entrar no jogo, tendo apenas alguns toques displicentes.

    Mikel Merino (N/A):

    Substituiu Ødegaard na etapa final.

    Mikel Arteta (6/10):

    Fez algumas mudanças no ataque e provavelmente gostaria de ver os jogadores que entraram fazerem mais impacto.

