Gabriel Magalhães vai do inferno ao céu em vitória do Arsenal sobre o Bournemouth inspirada por Declan Rice

Com o Manchester City recebendo o Chelsea no domingo, esta foi uma grande oportunidade para o Arsenal ampliar sua liderança no topo da tabela e colocar uma pressão real sobre seus rivais na corrida pelo título. No entanto, nem tudo começou bem para os Gunners, com um erro terrível de Gabriel Magalhães dando a Evanilson uma chance imperdível aos 10 minutos de jogo.

O zagueiro brasileiro respondeu de forma excelente, no entanto, marcando o gol de empate pouco depois, aos 16 minutos. E, no final da partida, brilhou a estrela de Declan Rice, que marcou dois excelentes chutes no espaço de 17 minutos do segundo tempo para colocar os visitantes na liderança.

Eli Junior Kroupi então acertou um excelente chute no gol de David Raya para reduzir a diferença e preparar um final emocionante, mas os visitantes mantiveram-se firmes e garantiam uma vitória crucial.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal do Vitality Stadium...