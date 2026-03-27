Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras e levanta dúvidas sobre permanência na Europa

Retorno do atacante à Academia de Futebol durante a pausa internacional reacende ligação com o clube que o revelou e gera especulações sobre possível volta ao Brasil

O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, aproveitou o período de folga durante a Data Fifa para treinar na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo. O jogador acertou com o clube inglês a possibilidade de utilizar a estrutura do time brasileiro para manter a forma física enquanto passa alguns dias no Brasil.

Revelado pelo próprio Palmeiras, Jesus retornou ao centro de treinamento onde iniciou sua trajetória no futebol profissional. Foi no clube alviverde que o atacante cresceu nas categorias de base, ganhou projeção nacional e se transferiu para a Europa, onde construiu carreira primeiro no Manchester City e, posteriormente, no Arsenal.

A presença do jogador no CT palmeirense também reacendeu conversas entre torcedores sobre um eventual retorno ao Brasil em um futuro próximo.

  • Gabriel Jesus CT PalmeirasReprodução/GE

    "Todos sabem que o Palmeiras é como se fosse minha casa"

    Ao falar sobre o reencontro com o clube, o atacante destacou a relação afetiva com o Verdão e afirmou que treinar ali é algo natural: "Todos sabem que o Palmeiras é como se fosse a minha casa, foi onde cresci, e tenho sempre as portas abertas para ir ao clube, não tem muito segredo. Arsenal e Palmeiras tem uma grande relação e aprovaram que eu treinasse aqui", disse, em entrevista ao GE.

    O jogador de 28 anos também reforçou a importância para a mente e para o corpo de volta ao Brasil: "É algo que sempre fiz em toda a minha carreira em períodos de folga. Acho que dá para aproveitar as duas coisas, os momentos em família, com quem a gente ama, mas sem descuidar da saúde e do físico", afirmou.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gabriel Jesus pode voltar ao Palmeiras?

    A presença de Gabriel Jesus treinando no CT do Palmeiras animou torcedores com a possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro. No entanto, esse cenário ainda é considerado distante neste momento.

    Segundo apuração da ESPN , a tendência é que o atacante siga na Europa e continue no Arsenal, onde tem contrato até 30 de junho de 2027. A permanência do jogador de 28 anos se justifica pelo excelente desempenho do time na temporada e a quantidade de minutos que ele deve receber pelo técnico Mikel Arteta.

    Após se recuperar de uma grave lesão no joelho, Jesus voltou a ganhar espaço e soma cinco gols e uma assistência em 21 jogos na temporada, enquanto o Arsenal disputa títulos (é o líder da Premier League e participante das quartas de final da Champions League) e segue vivo em várias competições.

    Em entrevista à ESPN, em janeiro de 2026, o atacante afirmou: "Meu desejo é ficar no Arsenal. E depois eu tenho um contrato também. Obviamente, se você me perguntar, como já fez, eu quero estender meu contrato, quero ficar e quero ganhar troféus com o Arsenal porque vim aqui com um propósito".

