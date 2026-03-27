Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras e levanta dúvidas sobre permanência na Europa

O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, aproveitou o período de folga durante a Data Fifa para treinar na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo. O jogador acertou com o clube inglês a possibilidade de utilizar a estrutura do time brasileiro para manter a forma física enquanto passa alguns dias no Brasil.
Revelado pelo próprio Palmeiras, Jesus retornou ao centro de treinamento onde iniciou sua trajetória no futebol profissional. Foi no clube alviverde que o atacante cresceu nas categorias de base, ganhou projeção nacional e se transferiu para a Europa, onde construiu carreira primeiro no Manchester City e, posteriormente, no Arsenal.
A presença do jogador no CT palmeirense também reacendeu conversas entre torcedores sobre um eventual retorno ao Brasil em um futuro próximo.