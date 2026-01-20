Gabriel Jesus quer renovar com o Arsenal e admite que lesões atrapalham sua passagem pelo clube

Desde que se juntou ao Arsenal vindo do City em 2022, Jesus tem lutado contra uma série de lesões. Ele perdeu mais de 70 jogos por conta de lesões, a pior das quais foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior que o manteve afastado dos gramados durante a maior parte do ano passado. O jogador de 28 anos expressou sua alegria por retornar aos gramados em dezembro , mas admitiu que sua recuperação foi difícil.

Ele disse no mês passado: "Nos primeiros três meses, eu tinha muitas dúvidas, mas depois consegui me concentrar mais no que Deus quer de mim. Todos esperavam que eu marcasse um gol, e obviamente eu queria marcar. Tive algumas oportunidades, mas mesmo assim, estou muito feliz e satisfeito, porque voltar e ter alguns toques na bola como tive hoje, e a maneira como consegui me movimentar, como consegui manter a posse... Então, depois de 11 meses me ajudando e sentindo medo de voltar diferente, talvez com algumas limitações, só de sair e jogar com os meninos, estou muito feliz. Me sinto mais do que pronto. Então, estou aqui para dizer que Deus salvou minha vida."

Após impressionar nas últimas semanas, Jesus deixou claro que deseja estender seu contrato, que tem pouco menos de 18 meses de duração.