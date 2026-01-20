+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gabriel Jesus quer renovar com o Arsenal e admite que lesões atrapalham sua passagem pelo clube

Gabriel Jesus abriu o jogo sobre seu futuro no futebol europeu. Em meio ao interesse do Palmeiras e às recorrentes lesões, o atacante brasileiro tomou uma decisão clara sobre seguir ou não no Arsenal, e deixou um recado direto à diretoria dos Gunners

Gabriel Jesus pediu ao Arsenal para renovar seu contrato e falou abertamente sobre seus problemas com lesões no Emirates Stadium. O atacante brasileiro tem contrato com os Gunners até 2027 e, com o fim do vínculo se aproximando, o Palmeiras tem demonstrado interesse em sua contratação. Mas parece que o ex-craque do Manchester City quer permanecer no time de Mikel Arteta em busca de grandes títulos.

  • Passagem no Arsenal marcada por lesões

    Desde que se juntou ao Arsenal vindo do City em 2022, Jesus tem lutado contra uma série de lesões. Ele perdeu mais de 70 jogos por conta de lesões, a pior das quais foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior que o manteve afastado dos gramados durante a maior parte do ano passado. O jogador de 28 anos expressou sua alegria por retornar aos gramados em dezembro , mas admitiu que sua recuperação foi difícil. 

    Ele disse no mês passado: "Nos primeiros três meses, eu tinha muitas dúvidas, mas depois consegui me concentrar mais no que Deus quer de mim. Todos esperavam que eu marcasse um gol, e obviamente eu queria marcar. Tive algumas oportunidades, mas mesmo assim, estou muito feliz e satisfeito, porque voltar e ter alguns toques na bola como tive hoje, e a maneira como consegui me movimentar, como consegui manter a posse... Então, depois de 11 meses me ajudando e sentindo medo de voltar diferente, talvez com algumas limitações, só de sair e jogar com os meninos, estou muito feliz. Me sinto mais do que pronto. Então, estou aqui para dizer que Deus salvou minha vida." 

    Após impressionar nas últimas semanas, Jesus deixou claro que deseja estender seu contrato, que tem pouco menos de 18 meses de duração.

    Jesus quer ficar mais tempo no Arsenal

    Jesus atuou 107 vezes pelo Arsenal, marcando 27 gols e dando 21 assistências. O jogador brasileiro fez 11 partidas nesta temporada, contribuindo com dois gols. Com o Arsenal na liderança da Premier League e em ótima fase na Liga dos Campeões, o brasileiro está de olho em conquistar títulos nesta temporada. 

    "Esta é a minha quarta temporada no Arsenal e, infelizmente, joguei talvez uma temporada e meia ou duas, e o resto foi por causa das lesões", disse ele. "Isso nunca aconteceu comigo antes, mas acontece aqui (no Arsenal), não sei porquê. Meu primeiro objetivo é estar saudável daqui até o final da temporada. E então, obviamente, como eu disse antes, meu desejo é ficar no Arsenal. Eu também tenho contrato. Quero renovar meu contrato, quero ficar, quero ganhar títulos com o Arsenal porque vim para cá com um propósito e é isso."

  • Jesus apoia companheiro de equipe do Arsenal

    Os torcedores do Arsenal estavam extremamente animados com a contratação do atacante artilheiro do Sporting, Viktor Gyokeres, no início da temporada, por uma taxa inicial de 55 milhões de libras (R$ 400 milhões aproximadamente), mas até agora, ele não correspondeu às expectativas. O jogador sueco marcou impressionantes 97 gols em 102 partidas pelo gigante português, mas conseguiu apenas oito gols em 26 jogos pelo Arsenal até o momento. Em meio ao escrutínio constante sobre o ex-jogador do Coventry City, Jesus veio em seu auxílio. 

    "Viktor é um jogador incrível. Ele é um atacante que pode marcar gols a qualquer momento, a qualquer instante", disse ele. "Já estive na posição em que o Viktor está agora, e não é fácil. Mas tenho certeza de que todos aqui, não só o treinador e a comissão técnica, mas também os jogadores, vão apoiá-lo e dar-lhe a confiança de que ele está aqui para nos ajudar. Ele já ajudou muito. E em todos os jogos ele contribuiu de alguma forma, além de, às vezes, não marcar gols, mas sim com alguma jogada ou lutando para vencer a partida."

    O que vem a seguir para o Arsenal?

    Tanto Jesus quanto Gyokeres esperam ter um papel importante no jogo do Arsenal contra a Inter de Milão, fora de casa, pela Liga dos Campeões, na terça-feira à noite, seguido pelo confronto contra o Manchester United, pela Premier League, no domingo.

