"É um fato!" - Gabriel Jesus é melhor que Viktor Gyokeres no Arsenal, insiste comentarista

Carragher, falando na Sky Sports após o apito final, não escondeu sua opinião franca. Admirador de longa data do jogo completo de Gabriel Jesus, o ex-defensor do Liverpool sugeriu que a profundidade do Arsenal no ataque torna a escolha contínua de Gyokeres difícil de justificar para o treinador Mikel Arteta.

"O único ponto negativo de hoje à noite para o Arsenal é que Gyokeres não deveria estar começando, quando eles têm jogadores como este", explicou Carragher. "Daqui a alguns jogos, quando Jesus estiver um pouco mais em forma, ele deveria começar. Ele é um jogador melhor que Gyokeres, isso é um fato."

Carragher também sugeriu que Havertz, que acabou de voltar de lesão, também é uma opção melhor que Gyokeres, acrescentando: "Tem havido perguntas no passado se [Jesus] é bom o suficiente para o Arsenal ir e ganhar a liga. Mas agora, ele é melhor que o cara que eles trouxeram achando que iria ganhar a liga para eles. Havertz ou ele como atacante central é um jogador melhor que Gyokeres. Ele carece de finesse e qualidade quando você pensa no que eles têm no banco. Acho que o Arsenal precisa melhorar em relação a Gyokeres e eles têm jogadores que podem, como Jesus."