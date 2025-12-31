"É um fato!" - Gabriel Jesus é melhor que Viktor Gyokeres no Arsenal, insiste comentarista
- Getty Images Sport
Uma contratação que ainda não brilhou
Com apenas cinco gols em 17 jogos da Premier League, Gyokeres passou a ser observado com lupa. Nas últimas semanas, o setor ofensivo do Arsenal chegou a apresentar sinais de desorganização e o sueco acabou se tornando mais o alvo das críticas do que a resposta para os problemas. Esse cenário ganhou ainda mais evidência na vitória contundente por 4 a 1 sobre o Aston Villa. O resultado ressaltou a força coletiva da equipe, mas também expôs as dificuldades do camisa 9.
Mesmo com amplo domínio dos Gunners, a contratação mais cara da história recente do clube teve atuação discreta, sem conseguir aproveitar os espaços gerados pelos companheiros. O contraste ficou ainda mais evidente com a entrada de Gabriel Jesus. De volta após longo período afastado por cirurgia no ligamento cruzado, o brasileiro retornou em grande estilo ao marcar o que muitos consideraram o gol da partida: uma finalização precisa, colocada no canto oposto, que praticamente selou a vitória e tirou qualquer chance de reação do Villa.
- Getty Images Sport
Carragher direto tem conselho para Arteta
Carragher, falando na Sky Sports após o apito final, não escondeu sua opinião franca. Admirador de longa data do jogo completo de Gabriel Jesus, o ex-defensor do Liverpool sugeriu que a profundidade do Arsenal no ataque torna a escolha contínua de Gyokeres difícil de justificar para o treinador Mikel Arteta.
"O único ponto negativo de hoje à noite para o Arsenal é que Gyokeres não deveria estar começando, quando eles têm jogadores como este", explicou Carragher. "Daqui a alguns jogos, quando Jesus estiver um pouco mais em forma, ele deveria começar. Ele é um jogador melhor que Gyokeres, isso é um fato."
Carragher também sugeriu que Havertz, que acabou de voltar de lesão, também é uma opção melhor que Gyokeres, acrescentando: "Tem havido perguntas no passado se [Jesus] é bom o suficiente para o Arsenal ir e ganhar a liga. Mas agora, ele é melhor que o cara que eles trouxeram achando que iria ganhar a liga para eles. Havertz ou ele como atacante central é um jogador melhor que Gyokeres. Ele carece de finesse e qualidade quando você pensa no que eles têm no banco. Acho que o Arsenal precisa melhorar em relação a Gyokeres e eles têm jogadores que podem, como Jesus."
De mestre no Sporting a aprendiz na Premier League
A crítica será dolorosa para Gyokeres, cuja reputação foi forjada em Portugal. Seu recorde no Sporting foi extraordinário: 97 gols em pouco mais de 100 jogos, um desempenho que convenceu o Arsenal de que havia encontrado uma solução pronta para seus problemas antigos de atacante. No entanto, a Premier League expôs os desafios de se adaptar a um ambiente mais rápido e físico. Apesar do crescente barulho, Arteta permaneceu firme em seu apoio público a Gyokeres. No início deste mês, o técnico enfatizou que o início lento do atacante deve ser visto em contexto, apontando para um verão interrompido e as exigências físicas da liga.
O espanhol disse: "Todos estavam tão animados para trazê-lo para o clube. Fizemos isso. Trouxemos um jogador com um histórico de gols incrível que teve que se adaptar à liga. Ele não teve pré-temporada. As primeiras semanas foram difíceis porque fisicamente ele não estava no seu melhor estado e ele é um jogador que precisa disso, como qualquer outro jogador nesta liga, quase para atuar nesse nível. Sei que precisamos continuar ajustando e compreendendo-o um pouco melhor em certas situações, e ele precisa fazer o mesmo. Mas isso é questão de tempo. Temos total apoio para ele."
- Getty
Uma corrida decisiva à frente de Gyokeres
A vitória enfática do Arsenal sobre o Villa reforçou suas credenciais como genuínos candidatos ao título, mas também aumentou o foco sobre quem deve liderar a linha nos meses cruciais à frente. Com Gabriel Jesus redescobrindo a forma e Havertz oferecendo flexibilidade tática, a pressão sobre Gyokeres está aumentando. Agora, os Gunners voltam sua atenção para o Bournemouth neste fim de semana, uma partida que pode proporcionar outra oportunidade para Arteta reorganizar seu ataque. Se Gyokeres será escalado como titular novamente ou solicitado a assistir do banco pode oferecer o indicativo mais claro até agora de onde a fé do Arsenal realmente reside.