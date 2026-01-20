+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jesus GyokeresGetty/Goal
Richard Mills

Gabriel Jesus dá o recado, Gyökeres reage e Arsenal segue imbatível na Champions League

O atacante brasileiro foi o grande destaque na Itália e reforçou sua candidatura a se firmar como o centroavante titular dos Gunners daqui para frente

Em busca de sua maior sequência de vitórias na principal competição europeia, o Arsenal começou em ritmo acelerado. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Jesus quase alcançou um passe perigoso de Bukayo Saka que cruzou toda a pequena área. A abertura do placar veio aos 10 minutos, quando Jesus foi mais rápido na reação após um chute desajeitado de Jurrien Timber e empurrou a bola para o fundo da rede com uma finalização instintiva.

A Inter, porém, reagiu bem depois de sair atrás no placar e chegou ao empate oito minutos depois, quando Petar Sucic acertou um chute preciso de fora da área. Os donos da casa quase viraram na sequência, mas Marcus Thuram finalizou por cima mesmo estando bem posicionado dentro da área.

Conhecido como um dos times mais letais da Premier League em jogadas de bola parada, o Arsenal reforçou essa fama também na Europa. Após escanteio cobrado por Saka, Leandro Trossard desviou de cabeça para o meio da área, e Gabriel Jesus — que voltou de lesão no ligamento cruzado anterior há menos de seis semanas — apareceu livre para marcar de cabeça, praticamente em cima da linha, pouco depois da meia hora de jogo. Do outro lado, Federico Dimarco teve duas boas chances, mas parou em David Raya, que garantiu o equilíbrio em um primeiro tempo intenso no San Siro.

Na etapa final, os Gunners quase ampliaram quando Trossard acertou um voleio que passou raspando a trave após excelente jogada de Saka pela ala. Pouco depois, o camisa 7 inglês foi acionado dentro da área, mas demorou a concluir, permitindo a recuperação firme de Alessandro Bastoni.

O terceiro gol, enfim, veio de forma merecida aos 39 minutos do segundo tempo, quando Viktor Gyökeres marcou após um passe espetacular de Gabriel Martinelli. O resultado garantiu a sétima vitória em sete jogos do Arsenal, que assegurou a classificação direta e evitou a disputa da fase de play-offs.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Arsenal no San Siro…

  • FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP

    Goleiro & Defesa

    David Raya (7/10):
    O goleiro espanhol comandou bem sua área e não pareceu particularmente ameaçado, mesmo diante de um adversário de alto nível.

    Jurrien Timber (6/10):
    Tem sido uma peça confiável do Arsenal na temporada, mas o holandês ficou abaixo do seu melhor nível nesta partida.

    William Saliba (8/10):
    Foi um verdadeiro diferencial na defesa. Sempre um passo à frente do ataque perigoso da Inter, combinou velocidade e calma com grande eficiência.

    Cristhian Mosquera (6/10):
    Em sua primeira partida desde o retorno de uma lesão no tornozelo, o jovem de 21 anos teve dificuldades em alguns momentos para acompanhar o ritmo do jogo e lidar com Marcus Thuram e Lautaro Martínez.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):
    Ainda não mostrou o mesmo nível que o destacou na temporada passada. Talvez precise de mais minutos em campo para recuperar confiança e ritmo.

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Meio-campo

    Eberechi Eze (6/10):
    Não apresentou o mesmo vigor do início da temporada. Ficou restrito a finalizações esporádicas e acabou perdendo a bola mais vezes do que o ideal.

    Martin Zubimendi (7/10):
    A contratação da janela passada mostrou novamente calma e confiança com a bola nos pés, além de cumprir bem suas responsabilidades defensivas.

    Mikel Merino (6/10):
    Deu mais presença física ao meio-campo do Arsenal, mas recebeu um cartão amarelo desnecessário, que o deixa suspenso para o confronto da próxima semana contra o Kairat Almaty.

  • FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP

    Ataque

    Bukayo Saka (8/10):
    Causou todo tipo de problema à defesa da Inter e, em outra noite, poderia ter saído com gols e assistências. Faltou um pouco mais de precisão nas finalizações, mas ainda assim teve uma atuação impressionante, coroada com uma assistência.

    Gabriel Jesus (9/10):
    Atuação quase impecável do atacante de 28 anos. Marcou duas vezes — com destaque para o primeiro gol, muito bem executado —, protegeu bem a bola, envolveu os companheiros e foi uma ameaça constante durante toda a partida.

    Leandro Trossard (7/10):
    Mesmo um pouco ofuscado pelos outros jogadores de ataque do Arsenal, o belga foi inteligente, criou boas oportunidades e contribuiu com uma assistência.

  • FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP

    Substitutos & Treinador

    Ben White (6/10):
    Cumpriu sua função de forma discreta e eficiente.

    Declan Rice (7/10):
    O inglês foi sólido como de costume e deu equilíbrio ao time.

    Viktor Gyökeres (8/10):
    Ofereceu presença física importante no ataque e finalizou muito bem no gol marcado.

    Gabriel Magalhães (7/10):
    Entrou para dar mais segurança ao sistema defensivo e cumpriu bem o papel.

    Gabriel Martinelli (7/10):
    Deu um passe longo brilhante que abriu o caminho para o terceiro gol do Arsenal.

    Mikel Arteta (8/10):
    Alvo de críticas por vitórias pouco vistosas nesta temporada, o treinador respondeu com uma atuação convincente. O Arsenal exibiu várias de suas virtudes, e a escolha por iniciar com Gabriel Jesus se mostrou inspirada.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0