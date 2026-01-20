Gabriel Jesus dá o recado, Gyökeres reage e Arsenal segue imbatível na Champions League

Em busca de sua maior sequência de vitórias na principal competição europeia, o Arsenal começou em ritmo acelerado. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Jesus quase alcançou um passe perigoso de Bukayo Saka que cruzou toda a pequena área. A abertura do placar veio aos 10 minutos, quando Jesus foi mais rápido na reação após um chute desajeitado de Jurrien Timber e empurrou a bola para o fundo da rede com uma finalização instintiva.

A Inter, porém, reagiu bem depois de sair atrás no placar e chegou ao empate oito minutos depois, quando Petar Sucic acertou um chute preciso de fora da área. Os donos da casa quase viraram na sequência, mas Marcus Thuram finalizou por cima mesmo estando bem posicionado dentro da área.

Conhecido como um dos times mais letais da Premier League em jogadas de bola parada, o Arsenal reforçou essa fama também na Europa. Após escanteio cobrado por Saka, Leandro Trossard desviou de cabeça para o meio da área, e Gabriel Jesus — que voltou de lesão no ligamento cruzado anterior há menos de seis semanas — apareceu livre para marcar de cabeça, praticamente em cima da linha, pouco depois da meia hora de jogo. Do outro lado, Federico Dimarco teve duas boas chances, mas parou em David Raya, que garantiu o equilíbrio em um primeiro tempo intenso no San Siro.

Na etapa final, os Gunners quase ampliaram quando Trossard acertou um voleio que passou raspando a trave após excelente jogada de Saka pela ala. Pouco depois, o camisa 7 inglês foi acionado dentro da área, mas demorou a concluir, permitindo a recuperação firme de Alessandro Bastoni.

O terceiro gol, enfim, veio de forma merecida aos 39 minutos do segundo tempo, quando Viktor Gyökeres marcou após um passe espetacular de Gabriel Martinelli. O resultado garantiu a sétima vitória em sete jogos do Arsenal, que assegurou a classificação direta e evitou a disputa da fase de play-offs.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Arsenal no San Siro…