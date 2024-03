Gabigol vai jogar final do Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu? Por que ele é desfalque?

Ídolo da torcida, atacante não estará presente nos duelos que decidem o título carioca de 2024

Em sua primeira decisão à frente do Flamengo, Tite terá um desfalque de peso: Gabigol.

Apesar de não vir jogando regularmente com o ex-técnico da seleção brasileira, o camisa 10 possui uma história de respeito dentro do Rubro-Negro e tem qualidade suficiente para decidir títulos com a camisa do clube, como já fez em outras ocasiões.

Diante disto, a GOAL explica um pouco da história por trás da ausência do atacante, que chegou ao Fla em 2019, nas finais do Campeonato Carioca de 2024.

Mais artigos abaixo