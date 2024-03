Os bastidores da punição de Gabigol por tentativa de fraudar exame antidoping

Por decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, Gabrigol está suspenso do futebol por dois anos após tentar fraudar o exame antidoping

Gabriel Barbosa está suspenso por dois anos e não poderá entrar em campo com a camisa do Flamengo. A decisão saiu na tarde desta segunda-feira (25). O jogador foi condenado por tentativa de fraude no exame antidoping. O Rubro-Negro vai recorrer ao CAS, Corte Arbitral do Esporte.

O Flamengo oferece todo suporte ao atacante e entende que não houve “qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada.

