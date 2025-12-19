Gabigol desconversa sobre saída do Cruzeiro e diz que não tem problema com Tite: “Ele que vai mandar”
Relação com Tite e hierarquia no elenco
Em entrevista ao Podpah, comandado por Igão e Mítico, o atacante Gabigol falou abertamente sobre o reencontro com Tite, novo técnico do Cruzeiro. O camisa 9 minimizou qualquer ruído do passado e reforçou que não existe problema pessoal entre eles. A entrevista aconteceu dias depois de errar um pênalti decisivo na eliminação do Cruzeiro para o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, e ao deixar a Neo Química Arena separado do elenco cruzeirense.
“A situação é muito clara (com o Tite). O Pedrinho brincou, ele é muito louco. Ele é o treinador do time. Mas estamos pelo Cruzeiro. Não é sobre mim ou sobre ele. Ele sabe, vivemos isso no Flamengo. Não tivemos problemas no Flamengo. Eu respeito ele, como respeitei todos meus treinadores. Ele que vai mandar. Eu sou jogador, o que tiver que fazer para ajudar o Cruzeiro irei fazer", afirmou o jogador, lembrando que já trabalhou com o treinador anteriormente no Flamengo.
Futuro no Cruzeiro e rumores de mercado
Gabigol também comentou as especulações sobre uma possível saída antes mesmo do fim da temporada, após um possível desejo do Santos de contar com o jogador para a próxima temporada. Segundo o jogador, os boatos não passaram disso e nunca houve negociação concreta para deixar o clube.
“Eu acertei com o Cruzeiro por um projeto de quatro anos. Claro que pode ser conversado e resolvido. Meu empresário está aqui. Ele não conversou com nenhum time. Claro que no meio do ano procuraram a gente, mas nunca foi uma opção sair do Cruzeiro. Minha reapresentação é dia 2. Estou de férias”, explicou o atacante, que confirmou reapresentação marcada após o período de férias.
Balanço da temporada e expectativa para 2026
Reserva em diversos momentos sob o comanda de Leonardo Jardim, que deixou o clube neste fim de temporada, Gabigol avaliou que 2025 foi positivo para o clube, sobretudo pelo retorno à Copa Libertadores. Ainda assim, admitiu o desejo de ter tido mais sequência para render melhor dentro de campo.
“Eu acho que esse ano foi muito bom para o Cruzeiro, conseguimos voltar a Libertadores. Queria ter tido mais minutos porque eu preciso disso. É difícil entrar 15 minutos de meia, de ponta. Quem jogou sabe que é diferente. Tem que dar tempo ao tempo. Estamos na Libertadores. O que espero é ajudar da melhor maneira possível”, concluiu o camisa 9.