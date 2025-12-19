Gabigol desconversa sobre saída do Cruzeiro e diz que não tem problema com Tite: “Ele que vai mandar”

Em entrevista ao Podpah, comandado por Igão e Mítico, o atacante Gabigol falou abertamente sobre o reencontro com Tite, novo técnico do Cruzeiro. O camisa 9 minimizou qualquer ruído do passado e reforçou que não existe problema pessoal entre eles. A entrevista aconteceu dias depois de errar um pênalti decisivo na eliminação do Cruzeiro para o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, e ao deixar a Neo Química Arena separado do elenco cruzeirense.

“A situação é muito clara (com o Tite). O Pedrinho brincou, ele é muito louco. Ele é o treinador do time. Mas estamos pelo Cruzeiro. Não é sobre mim ou sobre ele. Ele sabe, vivemos isso no Flamengo. Não tivemos problemas no Flamengo. Eu respeito ele, como respeitei todos meus treinadores. Ele que vai mandar. Eu sou jogador, o que tiver que fazer para ajudar o Cruzeiro irei fazer", afirmou o jogador, lembrando que já trabalhou com o treinador anteriormente no Flamengo.