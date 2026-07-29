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Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Gabigol abre o jogo sobre chamada de Neymar no vestiário do Santos: "Cobranças são normais"

Santos
Santos x Universidad Central
Universidad Central
Copa Sul-Americana
Neymar
G. Barbosa

Artilheiro do Peixe na temporada, atacante defende postura do camisa 10 após discurso firme no vestiário e destaca papel de liderança do companheiro

Gabigol tratou com naturalidade a cobrança feita por Neymar aos jogadores do Santos após o empate com a Chapecoense, no último fim de semana.

Depois da vitória por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana, o atacante afirmou que o episódio faz parte da rotina do elenco e ressaltou a importância do camisa 10 como uma das lideranças da equipe.

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  • FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-UCENTRALVENAFP

    Gabigol minimizou

    Questionado, em entrevista ao SBT, sobre o discurso de Neymar no vestiário da Vila Belmiro, Gabigol evitou criar polêmica e disse que situações como essa são comuns no futebol.

    "Para mim, é mais complicado falar, vocês não querem ouvir. É indiferente. Não aconteceu nada. Teve cobrança. Hoje, também vai ter. Não podemos tomar dois gols assim. Cobranças são normais. O Neymar, pelo tamanho dele, tem obrigação de fazer isso. É um dos nossos líderes e capitão. Pelo tamanho que tem e pelos cliques que ele dá, é tudo aumentado. Temos que blindá-lo. Estamos felizes e temos muitos jogos pela frente.

    Neymar já havia negado que a cobrança tivesse sido direcionada aos jogadores mais jovens do elenco. Nas redes sociais, no último domingo (26), o craque afirmou que a conversa após o empate com a Chapecoense foi feita com todo o grupo e buscou colocar um ponto final na polêmica.

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  • Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Gabigol chega a 15 gols na temporada

    Com um dos gols da goleada, Gabigol chegou a 15 na temporada, além de sete assistências, se tornando o principal artilheiro do Santos em 2026. Apesar disso, lamentou as oportunidades desperdiçadas durante a partida.

    "Tem dias que são mais complicados. O importante é não desistir, tentar até o final. Sou centroavante, queria ter feito mais, mas meus números são excelentes. Espero mantê-los e aumentá-los."

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