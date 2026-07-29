Gabigol abre o jogo sobre chamada de Neymar no vestiário do Santos: "Cobranças são normais"

Questionado, em entrevista ao SBT, sobre o discurso de Neymar no vestiário da Vila Belmiro, Gabigol evitou criar polêmica e disse que situações como essa são comuns no futebol.

"Para mim, é mais complicado falar, vocês não querem ouvir. É indiferente. Não aconteceu nada. Teve cobrança. Hoje, também vai ter. Não podemos tomar dois gols assim. Cobranças são normais. O Neymar, pelo tamanho dele, tem obrigação de fazer isso. É um dos nossos líderes e capitão. Pelo tamanho que tem e pelos cliques que ele dá, é tudo aumentado. Temos que blindá-lo. Estamos felizes e temos muitos jogos pela frente.

Neymar já havia negado que a cobrança tivesse sido direcionada aos jogadores mais jovens do elenco. Nas redes sociais, no último domingo (26), o craque afirmou que a conversa após o empate com a Chapecoense foi feita com todo o grupo e buscou colocar um ponto final na polêmica.