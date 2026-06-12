Futuro da seleção? Cruzeiro encaminha venda de lateral para clube europeu

O Cruzeiro está cada vez mais próximo de concretizar uma das maiores vendas de sua história recente. Após uma negociação sem sucesso no início da temporada, o Como, da Itália, avançou nas tratativas para contratar o lateral-esquerdo Kaiki, uma das principais revelações das categorias de base da Raposa e nome visto como uma das apostas para o futuro da seleção brasileira.

Segundo apuração do Lance!, o clube italiano, comandado por Cesc Fàbregas, elevou sua proposta e se aproximou de um acordo com a diretoria celeste. A operação gira em torno de 14 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões), valor que pode encerrar uma novela iniciada ainda em janeiro.

A expectativa é que a situação seja definida nos próximos dias, enquanto o Cruzeiro busca aumentar a oferta para um valor próximo dos 15 milhões de euros.