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Cruzeiro v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Futuro da seleção? Cruzeiro encaminha venda de lateral para clube europeu

Kaiki
Cruzeiro
Como

Convocado por Carlo Ancelotti e apontado como uma das promessas da lateral esquerda brasileira, jogador está próximo de trocar a Raposa pelo futebol italiano

O Cruzeiro está cada vez mais próximo de concretizar uma das maiores vendas de sua história recente. Após uma negociação sem sucesso no início da temporada, o Como, da Itália, avançou nas tratativas para contratar o lateral-esquerdo Kaiki, uma das principais revelações das categorias de base da Raposa e nome visto como uma das apostas para o futuro da seleção brasileira.

Segundo apuração do Lance!, o clube italiano, comandado por Cesc Fàbregas, elevou sua proposta e se aproximou de um acordo com a diretoria celeste. A operação gira em torno de 14 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões), valor que pode encerrar uma novela iniciada ainda em janeiro.

A expectativa é que a situação seja definida nos próximos dias, enquanto o Cruzeiro busca aumentar a oferta para um valor próximo dos 15 milhões de euros.

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  • Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Como aumenta proposta e fica perto de acordo com o Cruzeiro

    O interesse do Como por Kaiki não é novidade. O clube italiano tentou a contratação do lateral ainda no começo da temporada, quando apresentou uma proposta de 10 milhões de euros fixos.

    Na ocasião, as negociações chegaram a avançar, mas o Cruzeiro optou por manter o jogador no elenco por considerá-lo peça fundamental da equipe. Desde então, o cenário mudou.

    Com atuações consistentes e valorização no mercado, Kaiki passou a despertar interesse de outras equipes europeias, o que levou o Como a reformular sua investida. Agora, os italianos oferecem cerca de 14 milhões de euros e estão próximos de convencer a diretoria celeste.

    Além do Como, o Real Betis, da Espanha, também monitorou a situação do jogador e chegou a apresentar uma oferta semelhante, mas as conversas não avançaram.

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  • Cruzeiro v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    De promessa da base a titular absoluto da Raposa

    Kaiki é considerado um dos principais produtos recentes das categorias de base do Cruzeiro. O lateral chegou ao clube em 2018 e percorreu todo o caminho até alcançar o time principal.

    As primeiras oportunidades surgiram em 2022, sob o comando de Paulo Pezzolano, ainda durante a campanha da Série B. No entanto, a consolidação aconteceu nos últimos dois anos.

    Após a saída de Marlon, Kaiki assumiu de vez a titularidade da lateral esquerda e não saiu mais da equipe. Em 2025, disputou 51 partidas e se firmou como uma das peças mais importantes do elenco.

    A regularidade permaneceu em 2026. Sob o comando de Tite e Artur Jorge, o defensor disputou 32 partidas na temporada, todas como titular, figurando entre os atletas mais utilizados pelos treinadores.

    Ao todo, o lateral soma 129 jogos com a camisa celeste, além de dois gols marcados e dez assistências.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Convocação de Ancelotti reforça status de joia da posição

    O crescimento de Kaiki não passou despercebido pela comissão técnica da seleção brasileira.

    Nesta temporada, o lateral recebeu sua primeira convocação para defender o Brasil após ser chamado por Carlo Ancelotti. O defensor também chegou a aparecer na pré-lista da Copa do Mundo, embora não tenha figurado entre os nomes finais escolhidos pelo treinador italiano.

    A convocação representou um reconhecimento importante para um jogador que vem sendo observado como uma das principais alternativas para renovar uma posição historicamente forte na seleção brasileira.

    Com apenas 23 anos, Kaiki reúne características valorizadas no futebol moderno, como intensidade física, qualidade no apoio ao ataque e capacidade de atuar em diferentes funções pelo corredor esquerdo.

  • Cruzeiro v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Europa pode ser passo decisivo rumo à seleção

    A possível transferência para o futebol italiano é vista por pessoas próximas ao jogador como um movimento importante para sua evolução técnica e para aumentar sua visibilidade no cenário internacional.

    Atuando em uma das principais ligas da Europa e sob o comando de um treinador com grande prestígio internacional como Cesc Fàbregas, Kaiki terá a oportunidade de disputar um nível de exigência ainda maior.

    O salto para o futebol europeu também pode fortalecer sua candidatura para futuras convocações da seleção brasileira. Em um momento de renovação da lateral esquerda, o jogador aparece como um dos nomes mais promissores da nova geração.

    A ida para o Como, portanto, não representa apenas uma transferência milionária para o Cruzeiro. Pode ser também o início de um novo capítulo na carreira de um atleta que já entrou no radar de Carlo Ancelotti e que sonha em se tornar o dono da lateral esquerda do Brasil nos próximos anos.