Futebol ultrapassa beisebol e se torna o terceiro esporte mais popular nos EUA
- Getty Images
Futebol ultrapassa beisebol nos EUA
O futebol atingiu um novo marco nos Estados Unidos. Segundo o The Economist, 10% dos americanos agora identificam o futebol como seu esporte favorito, ultrapassando ligeiramente o beisebol, há muito tempo considerado o esporte nacional do país. Atualmente, apenas o futebol americano e o basquete estão acima em popularidade geral, como alega a pesquisa.
- Getty Images Sport
A classificação de popularidade dos esportes americanos
O futebol americano continua sendo o esporte mais popular nos Estados Unidos, com 37% da população dizendo que é seu favorito, enquanto o basquete ocupa o segundo lugar com 17%. Abaixo do futebol nas classificações de popularidade estão o beisebol, hóquei, MMA, entre outros.
Esporte favorito declarado pelos fãs (EUA) — Fonte: The Economist, usando Ampere Analysis Esporte Popularidade (%) Futebol americano 36 Basquete 17 Futebol (soccer) 10 Beisebol 9 Hóquei no gelo 4 Tênis 3 Boxe/MMA* 3 Golfe 2
- Getty Images Sport
O papel da MLS
O crescimento do esporte tem estado intimamente ligado à evolução da Major League Soccer. Fundada em 1993 como parte do compromisso dos Estados Unidos em sediar a Copa do Mundo da Fifa de 1994, a MLS lançou sua primeira temporada em 1996 e desde então expandiu de 10 para 30 equipes nos EUA e Canadá.
Essa expansão, combinada com a chegada de estrelas globais e um aumento no investimento em infraestrutura e desenvolvimento juvenil, ajudou o futebol a se estabelecer como uma força importante no cenário esportivo norte-americano e uma liga cada vez mais relevante no palco global.
Qual é o próximo passo para o futebol norte-americano?
A MLS começa sua campanha de 2026 no dia 21 de fevereiro e a nova temporada da NWSL (liga feminina) começa no dia 13 de março. A Copa do Mundo da América do Norte, por sua vez, iniciará no dia 11 de junho de 2026.