FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

Futebol ultrapassa beisebol e se torna o terceiro esporte mais popular nos EUA

A ascensão do futebol nos Estados Unidos alcançou outro marco. De acordo com uma pesquisa recente do jornal The Economist, o esporte ultrapassou o beisebol para se tornar o terceiro mais popular do país, ficando atrás apenas do futebol americano e do basquete - uma mudança impulsionada em parte pelo crescimento contínuo da Major League Soccer

  • 손흥민, 드니 부앙가 (Son Heung-Min, Denis Bouanga)Getty Images

    Futebol ultrapassa beisebol nos EUA

    O futebol atingiu um novo marco nos Estados Unidos. Segundo o The Economist, 10% dos americanos agora identificam o futebol como seu esporte favorito, ultrapassando ligeiramente o beisebol, há muito tempo considerado o esporte nacional do país. Atualmente, apenas o futebol americano e o basquete estão acima em popularidade geral, como alega a pesquisa.

  • Miami Dolphins v New England Patriots - NFL 2025Getty Images Sport

    A classificação de popularidade dos esportes americanos

    O futebol americano continua sendo o esporte mais popular nos Estados Unidos, com 37% da população dizendo que é seu favorito, enquanto o basquete ocupa o segundo lugar com 17%. Abaixo do futebol nas classificações de popularidade estão o beisebol, hóquei, MMA, entre outros.

    Esporte favorito declarado pelos fãs (EUA) — Fonte: The Economist, usando Ampere Analysis
    EsportePopularidade (%)
    Futebol americano36
    Basquete17
    Futebol (soccer)10
    Beisebol9
    Hóquei no gelo4
    Tênis3
    Boxe/MMA*3
    Golfe2
  • FC Cincinnati v Columbus Crew - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    O papel da MLS

    O crescimento do esporte tem estado intimamente ligado à evolução da Major League Soccer. Fundada em 1993 como parte do compromisso dos Estados Unidos em sediar a Copa do Mundo da Fifa de 1994, a MLS lançou sua primeira temporada em 1996 e desde então expandiu de 10 para 30 equipes nos EUA e Canadá.

    Essa expansão, combinada com a chegada de estrelas globais e um aumento no investimento em infraestrutura e desenvolvimento juvenil, ajudou o futebol a se estabelecer como uma força importante no cenário esportivo norte-americano e uma liga cada vez mais relevante no palco global.

  • Qual é o próximo passo para o futebol norte-americano?

    A MLS começa sua campanha de 2026 no dia 21 de fevereiro e a nova temporada da NWSL (liga feminina) começa no dia 13 de março. A Copa do Mundo da América do Norte, por sua vez, iniciará no dia 11 de junho de 2026.

