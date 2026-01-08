Futebol ultrapassa beisebol e se torna o terceiro esporte mais popular nos EUA

O crescimento do esporte tem estado intimamente ligado à evolução da Major League Soccer. Fundada em 1993 como parte do compromisso dos Estados Unidos em sediar a Copa do Mundo da Fifa de 1994, a MLS lançou sua primeira temporada em 1996 e desde então expandiu de 10 para 30 equipes nos EUA e Canadá.

Essa expansão, combinada com a chegada de estrelas globais e um aumento no investimento em infraestrutura e desenvolvimento juvenil, ajudou o futebol a se estabelecer como uma força importante no cenário esportivo norte-americano e uma liga cada vez mais relevante no palco global.