Após a derrota chocante na África do Sul, onde o Al-Ahli saudita perdeu por 2 a 1 para o Sundowns, no sábado, na final da Copa Intercontinental de Clubes, explodiu a fúria da torcida do "Al-Ahli" diante da continuidade da desorganização e do declínio da equipe que foi campeã da Liga dos Campeões da Ásia de elite nas duas últimas temporadas.

Com a saída do treinador alemão Matthias Jaissle para o Newcastle United, da Inglaterra, e a rescisão de contrato e a não renovação de vários craques do time, com destaque para Riyad Mahrez e Franck Kessié, o Al-Ahli entrou na atual temporada confuso em todos os níveis.

Simultaneamente à derrota do Al-Ahli para o Sundowns, o Newcastle celebrava sua vitória, antes da pausa para as datas Fifa, sobre o Hull City por 2 a 1, ocupando a oitava colocação com 8 pontos na Premier League, a 4 pontos do Arsenal, vice-líder, e do Manchester City, líder, que pode ampliar a vantagem para 7 pontos junto aos Magpies hoje, quando enfrentar o Sunderland.

Mas parece que a manifestação de satisfação do clube inglês com essa vitória foi interpretada de outra forma entre os torcedores do Al-Ahli e os adeptos de seus rivais locais!