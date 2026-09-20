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Fúria generalizada: teria o Newcastle provocado o Al Ahly de propósito após o choque com o Sundowns?

Mamelodi Sundowns FC x Al-Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al-Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Newcastle x Hull
Newcastle
Hull
Premier League
M. Jaissle
África do Sul
Arábia Saudita
England
Alemanha

A declaração de Almajbayes motiva a torcida saudita

Após a derrota chocante na África do Sul, onde o Al-Ahli saudita perdeu por 2 a 1 para o Sundowns, no sábado, na final da Copa Intercontinental de Clubes, explodiu a fúria da torcida do "Al-Ahli" diante da continuidade da desorganização e do declínio da equipe que foi campeã da Liga dos Campeões da Ásia de elite nas duas últimas temporadas.

Com a saída do treinador alemão Matthias Jaissle para o Newcastle United, da Inglaterra, e a rescisão de contrato e a não renovação de vários craques do time, com destaque para Riyad Mahrez e Franck Kessié, o Al-Ahli entrou na atual temporada confuso em todos os níveis.

Simultaneamente à derrota do Al-Ahli para o Sundowns, o Newcastle celebrava sua vitória, antes da pausa para as datas Fifa, sobre o Hull City por 2 a 1, ocupando a oitava colocação com 8 pontos na Premier League, a 4 pontos do Arsenal, vice-líder, e do Manchester City, líder, que pode ampliar a vantagem para 7 pontos junto aos Magpies hoje, quando enfrentar o Sunderland.

Mas parece que a manifestação de satisfação do clube inglês com essa vitória foi interpretada de outra forma entre os torcedores do Al-Ahli e os adeptos de seus rivais locais!

  • Em busca de uma resposta: por que Yaisle foi embora?

    A conta em árabe do Newcastle publicou uma foto de Yaisle sorrindo, após a partida, e escreveu: "A sensação de entrar na pausa internacional sendo vencedor".



    A torcida saudita, por sua vez, não deixou passar esse tuíte, já que alguns o consideraram uma mensagem provocativa ao Al-Ahli, enquanto vários torcedores do clube questionaram, com pesar, os motivos da saída de Yaisle do "castelo das taças".

    A conta Abu Nawar escreveu: "Quais são os motivos da saída de Matías? Se você tem a resposta, espero que nos ajude".



    A conta SH disse: "Meu Deus, tenha piedade deles", enquanto a conta fayez_1976f disse: "Foi de propósito".

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  • Já hani, que parece ser torcedor do Al Ahly, comentou em outra direção, minimizou o técnico alemão e o atacou duramente, dizendo: "Você vê nele um treinador que estava sendo carregado por Mahrez e por seu bolso, não se iluda, o tempo vai mostrar a vocês e você vai ver, e ele está rindo de você, seu miserável da Inglaterra".



    Por sua vez, a conta de Saad Al-Hariri escreveu: "Este técnico tem paixão pelo trabalho de treinar e é competente taticamente. O Newcastle mudou com a presença dele e virou um time forte, e ainda por cima a liga é uma das melhores do mundo".



    E "Abu Betal", um dos torcedores do Al Ahly, escreveu: "Este tuíte é claramente da mesma pessoa que desmontou o Al Ahly depois de 2016".

    E outro focou no momento do tuíte e disse: "Falta de educação, juro por Deus".

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