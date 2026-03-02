“Fui deixado à minha sorte” – Ex-estrela do Newcastle e da Holanda fala abertamente sobre sua batalha contra o vício em cocaína após o fim da carreira devido a uma lesão no joelho

Janmaat teve uma carreira profissional de 15 anos que o levou da Eredivisie à Premier League, jogando por times como Feyenoord, Newcastle e Watford. Ele também foi uma figura importante para a Holanda na Copa do Mundo de 2014, disputando cinco partidas e ajudando a seleção a conquistar o terceiro lugar na disputa contra o Brasil. No entanto, suas dificuldades no final da carreira o incentivaram a se abrir sobre os dias mais sombrios, revelando sua luta contra o vício.

“Tenho três filhos que também ouvem e leem coisas. Não posso e não quero mencionar todos os detalhes, mas meu vício em cocaína causou muito sofrimento”, compartilhou Janmaat em uma palestra no Pathe Tuschinski, em Amsterdã, refletindo sobre uma luta que permaneceu oculta aos olhos do público até o final de 2023. O jogador da seleção holandesa, com 34 partidas disputadas, viu sua vida sair do controle em Scheveningen, levando-o a uma temporada em uma clínica de reabilitação na África do Sul. A queda começou quando um problema persistente no joelho foi agravado por um acidente médico, encerrando efetivamente sua carreira contra sua vontade. “Eu queria muito, mas uma lesão no joelho atrapalhou tudo. Aquele joelho era enorme. Depois de uma injeção, deu errado: a articulação infeccionou devido à agulha errada. Minha carreira acabou. Não consegui lidar com isso”, explicou.