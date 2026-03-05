Frustrado, Pep Guardiola dá uma resposta direta de duas palavras depois que um repórter ousadamente pergunta ao técnico do Manchester City o que seu time “poderia fazer melhor” após o empate custoso contra o Nottingham Forest

Em declarações à BBC Sport após o apito final, Guardiola, visivelmente exasperado, deu uma resposta curta quando questionado pelos repórteres sobre o que sua equipe poderia ter melhorado para garantir os três pontos. “Marcar gols”, respondeu o catalão secamente.

Ele continuou: “No geral, houve muitas coisas boas. Gostaria de sofrer menos gols, mas não se trata de analisar uma ação específica. Nunca culpo meus jogadores. Fizemos tudo, tivemos chances no final e no primeiro tempo. O momento era bom. Mas algo sempre acontece e não conseguimos vencer.”