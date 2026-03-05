AFP
Frustrado, Pep Guardiola dá uma resposta direta de duas palavras depois que um repórter ousadamente pergunta ao técnico do Manchester City o que seu time “poderia fazer melhor” após o empate custoso contra o Nottingham Forest
Um confronto caótico no Etihad Stadium
O City inicialmente quebrou o empate no final do primeiro tempo, quando Semenyo chutou com força um cruzamento de Rayan Cherki. Os visitantes responderam após o intervalo com uma finalização inteligente de Gibbs-White, mas a igualdade durou pouco, pois Rodri rapidamente colocou os anfitriões novamente na frente após um escanteio. Apesar da pressão do City para ampliar a vantagem e de vários pedidos de pênalti negados, os jogadores de Vitor Pereira marcaram novamente com um brilhante chute de longa distância de Anderson. Um frenético período de acréscimos viu ambas as equipas trocarem sustos no final, com a defesa do Forest a manter-se firme para garantir um ponto conquistado com muito esforço.
O veredicto direto de Guardiola após a partida
Em declarações à BBC Sport após o apito final, Guardiola, visivelmente exasperado, deu uma resposta curta quando questionado pelos repórteres sobre o que sua equipe poderia ter melhorado para garantir os três pontos. “Marcar gols”, respondeu o catalão secamente.
Ele continuou: “No geral, houve muitas coisas boas. Gostaria de sofrer menos gols, mas não se trata de analisar uma ação específica. Nunca culpo meus jogadores. Fizemos tudo, tivemos chances no final e no primeiro tempo. O momento era bom. Mas algo sempre acontece e não conseguimos vencer.”
Bernardo Silva reflete sobre um marco agridoce
Bernardo Silva, que fez história ao se tornar o primeiro jogador de campo a atingir 350 partidas como titular sob o comando de Guardiola, estava igualmente desanimado. “É bastante frustrante porque jogamos em casa e duas vezes estávamos na frente, mas não conseguimos manter o resultado. No final, tivemos muitas chances, eles subiram duas vezes e marcaram dois gols. Às vezes, o futebol é assim”, disse o jogador da seleção de Portugal àTNT Sports. Ele também observou que o Forest foi “paciente o suficiente para nos punir quando conseguiu contra-atacar, não fomos estáveis o suficiente para não permitir que eles encontrassem espaços”.
Haaland volta a ficar em silêncio enquanto a disputa pelo título muda
Erling Haaland mais uma vez não conseguiu marcar gols em uma noite em que o City precisava desesperadamente de sua precisão. O artilheiro norueguês viu um chute desviado acertar a trave, mas foi amplamente neutralizado pela resistente defesa do Forest. O empate significa que o City perdeu pontos cruciais em casa, ficando sete pontos atrás do líder Arsenal. Embora isso dê ao Arsenal uma vantagem significativa na liderança da tabela, agora que a temporada entra em sua reta final, o City ainda tem um jogo a menos que seu rival do norte de Londres, que enfrentará na reta final. De fato, a diferença cada vez maior torna o confronto de abril uma partida imperdível para os jogadores de Guardiola, se quiserem reconquistar o título da Premier League.
