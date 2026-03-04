Frustrado, Arne Slot admite que o Liverpool está “perdendo muitos jogos” após a derrota para o Wolves, enquanto Virgil van Dijk lamenta o desempenho “desleixado”

A maneira como a derrota ocorreu destacou uma crescente fragilidade mental dentro do time, já que os Reds desmoronaram mais uma vez nos momentos finais da partida. Estatisticamente, isso se tornou um problema histórico; o Liverpool já perdeu cinco jogos da Premier League nesta temporada devido a gols marcados aos 90 minutos, o maior número de qualquer time em uma única campanha na história da competição. Slot expressou frustração com os frequentes colapsos no final das partidas.

“Quase não concedemos chances, criamos poucas, mas mais do que eles, mas o resultado foi novamente uma derrota por 2 a 1”, afirmou Slot em seus comentários pós-jogo à TNT Sports. “Estamos perdendo muitos jogos de futebol e pontos. Foi novamente no tempo extra (adicional) que sofremos o gol? As três vezes que perdemos nos últimos 22 jogos foram todas no tempo extra.”