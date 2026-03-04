Getty Images Sport
Frustrado, Arne Slot admite que o Liverpool está “perdendo muitos jogos” após a derrota para o Wolves, enquanto Virgil van Dijk lamenta o desempenho “desleixado”
O recorde indesejado do Liverpool na Premier League
A maneira como a derrota ocorreu destacou uma crescente fragilidade mental dentro do time, já que os Reds desmoronaram mais uma vez nos momentos finais da partida. Estatisticamente, isso se tornou um problema histórico; o Liverpool já perdeu cinco jogos da Premier League nesta temporada devido a gols marcados aos 90 minutos, o maior número de qualquer time em uma única campanha na história da competição. Slot expressou frustração com os frequentes colapsos no final das partidas.
“Quase não concedemos chances, criamos poucas, mas mais do que eles, mas o resultado foi novamente uma derrota por 2 a 1”, afirmou Slot em seus comentários pós-jogo à TNT Sports. “Estamos perdendo muitos jogos de futebol e pontos. Foi novamente no tempo extra (adicional) que sofremos o gol? As três vezes que perdemos nos últimos 22 jogos foram todas no tempo extra.”
Slot critica falta de urgência e falhas defensivas
Embora o primeiro tempo tenha sido bastante sem graça, o jogo ganhou vida após o intervalo, embora Slot estivesse longe de estar satisfeito com a falta de qualidade demonstrada por seus astros. Apesar de controlar 65,8% da posse de bola, o Liverpool não conseguiu transformar seu domínio em vitória, deixando seu técnico lamentando tanto a lentidão e previsibilidade de suas jogadas quanto a incapacidade de defender situações simples.
“Resultado ruim, primeiro tempo longe de ser bom, segundo tempo melhor. No segundo tempo, houve um pouco mais de urgência, chegamos perto de marcar um gol, mas sofremos um gol na primeira jogada que eles chegaram à nossa área”, disse Slot. “Nós reagimos imediatamente, primeiro com uma bola na trave, depois com Mo, e então chegamos duas vezes perto de marcar o gol da vitória. No final, sofremos um gol em um chute desviado, que nem sequer foi uma chance.”
Van Dijk assume a responsabilidade pelo pesadelo em Molineux
O capitão Virgil van Dijk não se esquivou das críticas, oferecendo uma avaliação direta do fracasso coletivo da equipe. O zagueiro holandês foi surpreendido durante a jogada do primeiro gol do Wolves e perdeu uma oportunidade importante de colocar o Liverpool na frente antes que os anfitriões marcassem o gol da vitória. Sua honestidade refletiu um vestiário que está começando a sentir o peso de uma campanha nacional decepcionante.
“Acho que a culpa é nossa. Fomos lentos, previsíveis, desleixados na posse de bola e tomamos decisões erradas”, admitiu Van Dijk. “Não concedemos chances, mas se você jogar assim, um resultado como esse pode ser o resultado disso, e isso é um fato. Foi decepcionante.”
Oportunidade imediata de redenção na FA Cup
Com o Chelsea ameaçando ultrapassá-los na classificação, o Liverpool tem pouco tempo para lamber as feridas. O calendário reserva uma reviravolta intrigante do destino, já que a equipe de Slot está programada para retornar a Molineux nesta sexta-feira para uma partida da quinta rodada da FA Cup. Esta é uma chance de superar a derrota no campeonato e mostrar que a equipe ainda tem personalidade para salvar a temporada.
“Sim, o que é bom e agradável, porque temos algo a provar na sexta-feira”, concluiu Slot, antecipando a partida da copa. No entanto, com o clube em quinto lugar e os torcedores cada vez mais insatisfeitos com a falta de “talento e emoção” normalmente associados a Anfield, o técnico entende que somente uma série de vitórias poderá acalmar as crescentes especulações sobre seu futuro.
