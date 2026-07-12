Frosinone: lista oficial dos convocados para a pré-temporada

Conforme informado no site oficial do clube da Ciociaria, o Frosinone divulga a lista dos jogadores presentes no encontro na “Città dello Sport”, em Ferentino.
Segue abaixo a lista dos jogadores que estarão à disposição de Massimiliano Alvini.
Conforme informado no site oficial do clube da Ciociaria, o Frosinone divulga a lista dos jogadores presentes no encontro na “Città dello Sport”, em Ferentino.
Segue abaixo a lista dos jogadores que estarão à disposição de Massimiliano Alvini.
Goleiros:
Palmisani, Pisseri
Defensores:
Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Meio-campistas:
Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Atacantes:
Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo
*Vai se juntar ao grupo posteriormente (autorização pós-Copa do Mundo)
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