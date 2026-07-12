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Italian Football Federation 'Panchina D'Oro' AwardsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Frosinone: lista oficial dos convocados para a pré-temporada

Frosinone
M. Alvini
Campeonato Italiano

Os jogadores convocados por Massimiliano Alvini para a pré-temporada

Conforme informado no site oficial do clube da Ciociaria, o Frosinone divulga a lista dos jogadores presentes no encontro na “Città dello Sport”, em Ferentino.


Segue abaixo a lista dos jogadores que estarão à disposição de Massimiliano Alvini.


  • A LISTA

    Goleiros:

    Palmisani, Pisseri


    Defensores:

    Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.


    Meio-campistas:

    Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias


    Atacantes:

    Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo


    *Vai se juntar ao grupo posteriormente (autorização pós-Copa do Mundo)


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