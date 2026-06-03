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Nino, Fluminense 2023Divulgação/Fluminense
Pedro Augusto Dias

Freytes de saída e Nino chegando? Fluminense visa mudanças na zaga na próxima janela de transferências

Fluminense
Nino
J. Freytes
Brasileirão
Copa Libertadores

Tricolor monitora o mercado para reforçar o sistema defensivo e avalia diferentes cenários diante do interesse europeu por Freytes e da tentativa de repatriar Nino

A pausa do calendário nacional durante a Copa do Mundo já movimenta os bastidores do Fluminense. Com a abertura da próxima janela de transferências se aproximando, a diretoria trabalha para fortalecer o setor defensivo, considerado uma das prioridades para a sequência da temporada. O principal objetivo é aumentar a competitividade da zaga, especialmente diante da possibilidade de mudanças no elenco.

Entre os nomes observados está Nino, ídolo recente do clube e campeão da Libertadores de 2023. O defensor segue sendo um desejo antigo da direção tricolor, que voltou a acompanhar sua situação após o encerramento da temporada no futebol russo. Ao mesmo tempo, o Flu acompanha com atenção o mercado europeu, que continua atento a jogadores do atual elenco.

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  • Nino FluminenseLucas Merçon / Fluminense

    Nino volta ao radar tricolor

    A busca por um zagueiro experiente passa diretamente pelo nome de Nino. O jogador já esteve nos planos do Fluminense em outras janelas, mas as conversas não avançaram anteriormente devido à posição do Zenit. Com o fim das competições locais na Rússia, o cenário se tornou mais favorável para uma nova investida.

    Apesar do interesse de outros clubes e de sondagens vindas da Europa, o Fluminense mantém o defensor como principal alvo para reforçar o setor.

    • Publicidade
  • FreytesGetty Images

    Interesse europeu pode abrir espaço para reformulação

    Se a chegada de reforços está no planejamento, eventuais saídas também fazem parte das discussões. O caso que mais chama atenção é o de Juan Pablo Freytes, que segue despertando interesse do Bologna. O clube italiano já tentou contratar o zagueiro anteriormente e continua monitorando sua situação para a próxima janela.

    Embora o Fluminense não tenha recebido propostas recentes, uma eventual oferta considerada satisfatória financeiramente pode alterar os planos da diretoria. Caso Freytes seja negociado, a tendência é que o clube acelere a busca por reposições no mercado. Além disso, jogadores com pouca utilização ao longo da temporada, como Igor Rabello, também podem ser envolvidos no processo de reformulação do setor defensivo.