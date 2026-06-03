Freytes de saída e Nino chegando? Fluminense visa mudanças na zaga na próxima janela de transferências

A pausa do calendário nacional durante a Copa do Mundo já movimenta os bastidores do Fluminense. Com a abertura da próxima janela de transferências se aproximando, a diretoria trabalha para fortalecer o setor defensivo, considerado uma das prioridades para a sequência da temporada. O principal objetivo é aumentar a competitividade da zaga, especialmente diante da possibilidade de mudanças no elenco.

Entre os nomes observados está Nino, ídolo recente do clube e campeão da Libertadores de 2023. O defensor segue sendo um desejo antigo da direção tricolor, que voltou a acompanhar sua situação após o encerramento da temporada no futebol russo. Ao mesmo tempo, o Flu acompanha com atenção o mercado europeu, que continua atento a jogadores do atual elenco.