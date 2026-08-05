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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Frente europeia e um velho amigo: o que espera Salah em Trabzon?

M. Salah
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O Faraó chega à sua sexta parada europeia

O craque egípcio Mohamed Salah está perto de iniciar uma nova experiência em sua carreira profissional, uma vez que deve assinar amanhã, quinta-feira, com o Trabzonspor da Turquia, em uma transferência livre, após o fim de sua trajetória com o Liverpool da Inglaterra ao término da última temporada.

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O egípcio disputou nove temporadas com o Liverpool, nas quais marcou 257 gols em 442 partidas, após um acordo mútuo para encerrar seu contrato antecipadamente.

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    Trabzonspor na temporada 2025-2026

    O Trabzonspor terminou a última temporada na terceira colocação da tabela da Superliga Turca, após somar 69 pontos, com 20 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, marcando 61 gols e sofrendo 39.

    A equipe também conquistou a Copa da Turquia pela décima vez em sua história, após vencer o Konyaspor pelo placar de 2 a 1 na partida final, graças aos dois gols do atacante nigeriano Paul Onuachu.



    Essa conquista garantiu ao Trabzonspor a vaga direta na fase de playoff, que dá acesso à fase de liga da Liga Europa. Em caso de fracasso, a equipe passará a disputar a Liga Conferência Europa.

    O sorteio determinou que o Trabzonspor enfrentará o vencedor do confronto entre o Ferencváros, da Hungria, e o Górnik Zabrze, da Polônia, com o jogo de ida sendo disputado em seu estádio no dia 20 de agosto, enquanto o jogo de volta será disputado fora de casa no dia 27 de agosto.



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  • Salah TrabzonsporGetty Images

    A primeira aparição de Salah com o Trabzonspor

    Já a primeira partida oficial da equipe na nova temporada será no sábado, 15 de agosto, contra o Kasımpaşa, fora de casa, pela competição do Campeonato Turco, cinco dias antes de disputar o confronto europeu.

    O Trabzonspor é o sexto clube europeu na trajetória de Salah, depois do suíço Basel, dos italianos Fiorentina e Roma, e dos ingleses Chelsea e Liverpool, sendo que ele atuou pelo Al Mokawloon Al Arab no Egito antes de sua estreia no Velho Continente.

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    O reencontro se renova após 11 anos

    A equipe turca depende muito de um grupo de jogadores experientes, liderados pelo atacante nigeriano Paul Onuachu, ao lado do goleiro André Onana, emprestado pelo segundo ano pelo Manchester United, do zagueiro montenegrino Stefan Savić e do ponta albanês Ernest Muçi, sob o comando do treinador Fatih Tekke.

    Salah voltará a se reencontrar com Stefan Savić, depois que a dupla jogou junto pela Fiorentina em 2015, durante o período de empréstimo do craque egípcio pelo Chelsea.

    O capitão do Egito também terá como companheiro o goleiro camaronês André Onana, que já havia enfrentado na Premier League em partidas entre Liverpool e Manchester United, tendo marcado 3 gols em 4 confrontos contra ele.

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