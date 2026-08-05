Frente europeia e um velho amigo: o que espera Salah em Trabzon?

O craque egípcio Mohamed Salah está perto de iniciar uma nova experiência em sua carreira profissional, uma vez que deve assinar amanhã, quinta-feira, com o Trabzonspor da Turquia, em uma transferência livre, após o fim de sua trajetória com o Liverpool da Inglaterra ao término da última temporada.

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O egípcio disputou nove temporadas com o Liverpool, nas quais marcou 257 gols em 442 partidas, após um acordo mútuo para encerrar seu contrato antecipadamente.