Franco Mastantuono: por que o Real Madrid vai gastar R$ 250 milhões no garoto do River Plate que deve ser a próxima grande estrela da Argentina

O jovem de 17 anos já garantiu seu lugar na história do River Plate e agora parece destinado ao Santiago Bernabéu

Lá estão eles novamente: o Real Madrid em busca de mais um jovem talento sul-americano. O clube espanhol tem mudado discretamente sua política de transferências nos últimos anos, afastando-se em grande parte do antigo modelo dos Galácticos e apostando na contratação de jovens promessas empolgantes do outro lado do mundo.

Franco Mastantuono parece ser o mais novo alvo dessa investida no continente. O meia de 17 anos tem se destacado no River Plate nas últimas temporadas, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol na história do clube. Seu drible refinado e a impressionante capacidade de finalização chamam a atenção.

Mas afinal, quem é Mastantuono? De onde ele veio, para onde está indo? E será que tem talento suficiente para brilhar em LaLiga? A GOAL analisa a nova grande aposta sul-americana do Real Madrid...