França, Mbappé: “Tínhamos que jogar homem a homem. Rodri e Fabian tinham tempo demais”

Kylian Mbappé, estrela da França, fala à TV após a derrota para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo: “Cometemos muitos erros técnicos. Não foi um desempenho à altura de uma semifinal da Copa do Mundo”.





“No início, sempre nos víamos em situação de três contra dois no meio-campo. Contra a Espanha é complicado: Rodri e Fabián tinham tempo demais para jogar. Foi aí que falhamos, na comunicação da pressão”.





“Nosso objetivo era pressioná-los mais à frente, para impedir que estabelecessem aquele ritmo enganador. Não conseguimos. Acho que deveríamos ter jogado homem a homem e forçado eles a correrem conosco”.



