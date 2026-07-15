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Gianluca Minchiotti

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França, Mbappé: “Tínhamos que jogar homem a homem. Rodri e Fabian tinham tempo demais”

França
K. Mbappe
Copa do Mundo

O craque da França fala após a derrota para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo

Kylian Mbappé, estrela da França, fala à TV após a derrota para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo: “Cometemos muitos erros técnicos. Não foi um desempenho à altura de uma semifinal da Copa do Mundo”.


“No início, sempre nos víamos em situação de três contra dois no meio-campo. Contra a Espanha é complicado: Rodri e Fabián tinham tempo demais para jogar. Foi aí que falhamos, na comunicação da pressão”.


“Nosso objetivo era pressioná-los mais à frente, para impedir que estabelecessem aquele ritmo enganador. Não conseguimos. Acho que deveríamos ter jogado homem a homem e forçado eles a correrem conosco”.


  • "Mesmo quando recuperávamos a bola no alto, nossos primeiros toques não estavam à altura de uma semifinal da Copa do Mundo. Não jogamos da maneira que queríamos, nem taticamente nem tecnicamente".


    As responsabilidades? Como capitão, devo assumir todas elas e não tenho nenhum problema em fazê-lo. Se formos objetivos, não fizemos o que era necessário para chegar à final.”


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