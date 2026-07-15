Rayan Cherki, meio-campista da França que entrou em campo no segundo tempo da semifinal da Copa do Mundo, na qual os Galletti foram derrotados pela Espanha, analisa a partida diante dos microfones da TV: “É uma grande, grandíssima decepção, porque hoje perdemos para nós mesmos, não para os outros. Não perdemos por causa do árbitro, nem mesmo contra a Espanha. Perdemos contra nós mesmos. Sabíamos — assim como vocês também sabiam — que estávamos causando medo em qualquer adversário. A única equipe que poderia nos eliminar éramos nós mesmos. Hoje foi exatamente isso que aconteceu”.
(C)Getty Images
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França, Cherki: “A culpa não é do árbitro. Eles jogaram como queriam, nós não”
O jogador do Manchester City continua: “Vou falar da minha perspectiva. Quando entrei em campo, não senti que a Espanha fosse superior, muito pelo contrário. De qualquer forma, quando eu estava no banco, era verdade que eles estavam circulando a bola muito bem; estávamos no campo deles e eles conseguiram fazer isso da maneira mais natural possível. Não jogamos como costumamos jogar. Vocês viram até agora: quando jogamos do nosso jeito, somos extraordinários. Hoje eles jogaram como queriam, nós não.”
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