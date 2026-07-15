França, Cherki: “A culpa não é do árbitro. Eles jogaram como queriam, nós não”

Rayan Cherki, meio-campista da França que entrou em campo no segundo tempo da semifinal da Copa do Mundo, na qual os Galletti foram derrotados pela Espanha, analisa a partida diante dos microfones da TV: “É uma grande, grandíssima decepção, porque hoje perdemos para nós mesmos, não para os outros. Não perdemos por causa do árbitro, nem mesmo contra a Espanha. Perdemos contra nós mesmos. Sabíamos — assim como vocês também sabiam — que estávamos causando medo em qualquer adversário. A única equipe que poderia nos eliminar éramos nós mesmos. Hoje foi exatamente isso que aconteceu”.