Foxborough ameaça reter licença da Copa do Mundo de 2026 devido a disputa de US$ 7,8 milhões sobre segurança

De acordo com a ESPN, os líderes municipais estabeleceram o prazo de 17 de março para resolver questões relacionadas ao financiamento da segurança, alertando que não se pode esperar que os contribuintes locais arcem com os custos antes que a licença seja concedida.

A menos de quatro meses do início da Copa do Mundo de 2026, a administradora municipal de Foxborough, Paige Duncan, disse à ESPN que, embora a cidade esteja comprometida em sediar o torneio global, é necessário esclarecer de onde virá o dinheiro antes de seguir em frente.

“Se ninguém der dinheiro, não haverá Copa do Mundo em Foxborough”, disse Duncan.