Getty Images Sport
Traduzido por
Foxborough ameaça reter licença da Copa do Mundo de 2026 devido a disputa de US$ 7,8 milhões sobre segurança
- Getty Images Sport
Prazo final definido para 17 de março
De acordo com a ESPN, os líderes municipais estabeleceram o prazo de 17 de março para resolver questões relacionadas ao financiamento da segurança, alertando que não se pode esperar que os contribuintes locais arcem com os custos antes que a licença seja concedida.
A menos de quatro meses do início da Copa do Mundo de 2026, a administradora municipal de Foxborough, Paige Duncan, disse à ESPN que, embora a cidade esteja comprometida em sediar o torneio global, é necessário esclarecer de onde virá o dinheiro antes de seguir em frente.
“Se ninguém der dinheiro, não haverá Copa do Mundo em Foxborough”, disse Duncan.
- Getty Images Sport
Preocupação com o financiamento dos contribuintes
O governo federal destinou US$ 625 milhões para segurança e preparação nas 11 cidades-sede dos EUA, mas ainda não está claro quanto financiamento Foxborough receberá. Autoridades locais afirmam que não podem usar o dinheiro dos contribuintes antecipadamente com a esperança de serem reembolsadas posteriormente.
De acordo com Duncan, os US$ 8 milhões cobririam principalmente os custos de policiamento dentro e ao redor do Gillette Stadium, casa do New England Patriots, time da NFL. O estádio é propriedade do The Kraft Group, liderado pelo proprietário do Patriots, Robert Kraft, embora o terreno em si pertença à cidade, que também concede a licença necessária para os jogos da NFL.
- Getty Images Sport
Incerteza na Nova Inglaterra
A diretora de marketing e comunicações da FIFA World Cup Boston, Julie Duffy, disse à ESPN em um comunicado: “Estamos trabalhando em estreita colaboração com a FIFA, o estádio e a cidade de Foxborough para chegar a um acordo”.
A cidade de Foxborough se reunirá na terça-feira, 17 de fevereiro, para discutir mais detalhadamente a licença de entretenimento, de acordo com o Boston25.
- Getty Images Sport
Jogos da Copa do Mundo programados para serem realizados na Nova Inglaterra
Aqui estão os jogos da Copa do Mundo atualmente programados para o estádio de Foxborough:
13 de junho de 2026: Haiti x Escócia - Grupo C
16 de junho de 2026: Vencedor da repescagem da FIFA x Noruega - Grupo I
19 de junho de 2026: Escócia x Marrocos - Grupo C
23 de junho de 2026: Inglaterra x Gana - Grupo L
26 de junho de 2026: Noruega x França - Grupo I
Além da fase de grupos, o local também sediará uma partida das oitavas de final em 29 de junho e uma partida das quartas de final em 9 de julho.
Publicidade