Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Philadelphia Eagles v New England PatriotsGetty Images Sport

Traduzido por

Foxborough ameaça reter licença da Copa do Mundo de 2026 devido a disputa de US$ 7,8 milhões sobre segurança

A menos de quatro meses do início da Copa do Mundo de 2026, a incerteza paira sobre os jogos programados para o Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. Autoridades municipais afirmam que não emitirão à FIFA a licença de entretenimento necessária até que seja resolvida uma disputa envolvendo cerca de US$ 7,8 milhões em fundos de segurança pública, informou a ESPN.

  • Philadelphia Eagles v New England PatriotsGetty Images Sport

    Prazo final definido para 17 de março

    De acordo com a ESPN, os líderes municipais estabeleceram o prazo de 17 de março para resolver questões relacionadas ao financiamento da segurança, alertando que não se pode esperar que os contribuintes locais arcem com os custos antes que a licença seja concedida.

    A menos de quatro meses do início da Copa do Mundo de 2026, a administradora municipal de Foxborough, Paige Duncan, disse à ESPN que, embora a cidade esteja comprometida em sediar o torneio global, é necessário esclarecer de onde virá o dinheiro antes de seguir em frente.

    “Se ninguém der dinheiro, não haverá Copa do Mundo em Foxborough”, disse Duncan.

    • Publicidade
  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Preocupação com o financiamento dos contribuintes

    O governo federal destinou US$ 625 milhões para segurança e preparação nas 11 cidades-sede dos EUA, mas ainda não está claro quanto financiamento Foxborough receberá. Autoridades locais afirmam que não podem usar o dinheiro dos contribuintes antecipadamente com a esperança de serem reembolsadas posteriormente.

    De acordo com Duncan, os US$ 8 milhões cobririam principalmente os custos de policiamento dentro e ao redor do Gillette Stadium, casa do New England Patriots, time da NFL. O estádio é propriedade do The Kraft Group, liderado pelo proprietário do Patriots, Robert Kraft, embora o terreno em si pertença à cidade, que também concede a licença necessária para os jogos da NFL.

  • Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport

    Incerteza na Nova Inglaterra

    A diretora de marketing e comunicações da FIFA World Cup Boston, Julie Duffy, disse à ESPN em um comunicado: “Estamos trabalhando em estreita colaboração com a FIFA, o estádio e a cidade de Foxborough para chegar a um acordo”.

    A cidade de Foxborough se reunirá na terça-feira, 17 de fevereiro, para discutir mais detalhadamente a licença de entretenimento, de acordo com o Boston25.

  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Jogos da Copa do Mundo programados para serem realizados na Nova Inglaterra

    Aqui estão os jogos da Copa do Mundo atualmente programados para o estádio de Foxborough:

    13 de junho de 2026: Haiti x Escócia - Grupo C

    16 de junho de 2026: Vencedor da repescagem da FIFA x Noruega - Grupo I

    19 de junho de 2026: Escócia x Marrocos - Grupo C

    23 de junho de 2026: Inglaterra x Gana - Grupo L

    26 de junho de 2026: Noruega x França - Grupo I

    Além da fase de grupos, o local também sediará uma partida das oitavas de final em 29 de junho e uma partida das quartas de final em 9 de julho.

0