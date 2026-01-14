Fortaleza x Quixadá: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Fortaleza e Quixadá vão à campo nesta quinta-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. A partida acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e possui transmissão ao vivo do Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC Esporte, pelo Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Fortaleza entra em campo para a sua segunda atuação na temporada. Na estreia, o Leão do Pici ficou no empate sem gols fora de casa diante do Ferroviário. Com o resultado, o time soma um ponto e ocupa atualmente a terceira colocação do Grupo A do Campeonato Cearense.

Já o Quixadá aparece logo à frente na tabela, em segundo lugar, com quatro pontos conquistados, após um empate sem gols contra o Horizonte e uma vitória contra o Maracanã.