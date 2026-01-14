+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luis Felipe Gonçalves

Fortaleza x Quixadá: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Equipes vão à campo pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026

Fortaleza e Quixadá vão à campo nesta quinta-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. A partida acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e possui transmissão ao vivo do Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC Esporte, pelo Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Fortaleza entra em campo para a sua segunda atuação na temporada. Na estreia, o Leão do Pici ficou no empate sem gols fora de casa diante do Ferroviário. Com o resultado, o time soma um ponto e ocupa atualmente a terceira colocação do Grupo A do Campeonato Cearense.

Já o Quixadá aparece logo à frente na tabela, em segundo lugar, com quatro pontos conquistados, após um empate sem gols contra o Horizonte e uma vitória contra o Maracanã.

  • Prováveis escalações

    Fortaleza: Brenno, Eros Mancuso, Rodrigo Santos, Tomás Cardona, Diogo Barbosa, Lucas Sasha, Pierre, Lucas Crispim, Tomás Pochettino, Adam Bareiro, Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

    Quixadá: Josué Vinicius, Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dim, Dudu, Gustavo, Paulista, Davi Silva, Conrado, Éric Lima. Técnico: Juranilson

  • Desfalques

    Fortaleza

    Sem ausências confirmadas.

    Quixadá

    Sem ausências confirmadas.

  • Quando é?

    Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

    Horário: 20h30 (de Brasília) 

    Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE 

    Arbitragem: Wanderson Marques-CE (árbitro), Nailton Oliveira-CE e Italo Barbosa-CE (assistentes), Mikael Pinheiro-CE (reserva)

0