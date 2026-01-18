+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pedro Augusto Dias

Fortaleza x Maracanã: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Equipes se enfrentam pela quarta rodada da primeira fase da competição; saiba como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Maracanã-CE se enfrentam neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense de 2026. A partida acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (apenas para Fortaleza), Canal GOAT, na internet, e na TVC (TV e YouTube). (confira a programação completa de futebol aqui).

O Fortaleza entra em campo com o objetivo de manter a evolução demonstrada na rodada passada e retomar a ponta do Grupo A. Após empatar na estreia contra o Ferroviário, o time reagiu com uma atuação dominante diante do Quixadá, vencendo por 4 a 0. O Maracanã vive um momento delicado no campeonato. Em três jogos, o time de Maracanaú ainda não pontuou e ocupa a última colocação após resultados negativos contra Ferroviário, Quixadá e Horizonte.

  • Prováveis escalações

    Fortaleza: Brenno; Mailton, Emanuel Britez, Tomás Cardona, Eros Mancuso; Ronald, Pierre, Rodrigo Santos, Lucas Crispim; Adam Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

    Maracanã: Douglas Dias; Guilherme Silva, Guilherme, Geilson, Pedro da Dalto; Lincoln, Thalison, Robert, Ronald Shider; Júnior Joiaba e João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha.

  • Desfalques

    Fortaleza

    Sem desfalques confirmados.

    Maracanã

    Sem desfalques confirmados.

  • Quando é?

    • Data: domingo, 18 de janeiro de 2026
    • Horário: 18h (de Brasília)
    • Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza-CE
