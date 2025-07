Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pela 19ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Fortaleza recebe o Flamengo na tarde desta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, pela 19ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Leão Cassino Bet, no YouTube (veja a programação completa aqui).

As equipes entram em campo já classificados para as quartas de final do Brasileirão sub-20, ambos com 30 pontos, ocupando respectivamente a sexta e a quinta colocação. O Leão do Pici busca fechar a primeira fase com um bom desempenho, de olho na possibilidade de melhorar sua posição e influenciar os confrontos do mata-mata. O Rubro-Negro, por sua vez, enfrenta o duelo com desfalques importantes de jogadores que vão reforçar o time principal, como Matheus Gonçalves, o que deve impactar a escalação do técnico Bruno Pivetti.