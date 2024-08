Força do Flamengo, elenco e Tite à prova em meio a sonho inédito da grande tríplice coroa

Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores seguem como objetivos para os rubro-negros, que receberam um belo pacotão de reforços

Agosto de 2024 não foi fácil para o Flamengo. Estamos falando do mês com mais derrotas na temporada, quatro no total, uma delas de goleada para um rival, o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Além disso, os rubro-negros ainda lamentaram lesões sofridas por seus principais jogadores e até mesmo um susto dado por Tite – que chegou a ser internado após retornar da altitude boliviana.

Everton Cebolinha e Matías Viña foram dados como fora da temporada. A data de retorno de Arrascaeta ainda é incerta. Pedro se lesionou, Gabigol também e o lateral-direito Wesley foi outro. Mas com o mês enfim terminando, é possível dizer que o saldo rubro-negro não foi de todo negativo. Em meio a algumas batalhas perdidas, com soldados no departamento médico, o Flamengo é um dos poucos que seguem vivos em busca dos três principais títulos da temporada.

Ainda que o São Paulo também esteja na parte de cima da tabela no Brasileirão, nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, os rubro-negros se encontram em situação mais favorável – seja na tabela da Série A quanto no próximo duelo da competição continental, uma vez que espera-se favoritismo flamenguista contra o Peñarol enquanto o Tricolor Paulista promete encontros parelhos contra o Botafogo.

