Sem Pedro, Gabigol, Arrascaeta e até Tite: quando os lesionados do Flamengo voltam a estar aptos?

Na Libertadores, o time teve uma lista de sete desfalques, mas só um deles deve retornar para o Brasileirão

Apesar da classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa Libertadores após enfrentar o Bolívar, a torcida Rubro-Negra está preocupada com o retorno dos jogadores lesionados. O time entrou em campo com sete desfalques e, mesmo com a derrota no último jogo, o foco agora está em saber quais atletas poderão voltar a tempo para os próximos compromissos decisivos.

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia estão marcados para os dias 28 de agosto e 12 de setembro, enquanto as partidas contra o Peñarol, pelas quartas da Libertadores, estão previstas para as semanas de 18 e 25 de setembro. A recuperação dos jogadores lesionados será crucial para fortalecer a equipe.