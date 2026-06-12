Fora de mais uma Copa, Gabriel Jesus segue como 4º maior goleador da seleção em atividade

A seleção brasileira está pronta para iniciar sua caminhada na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (13), a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos. Enquanto o foco está nos convocados, um dado chama atenção: alguns dos principais artilheiros em atividade da Amarelinha ficaram fora da lista para o Mundial.

Entre os jogadores ainda em atividade, Neymar lidera com folga o ranking de gols pela seleção, com 79. O camisa 10 está na Copa, assim como Lucas Paquetá, segundo colocado entre os convocados, com 13 gols marcados. A diferença entre os dois e os demais nomes do elenco atual evidencia a renovação ofensiva pela qual o Brasil passa neste ciclo.

Ao mesmo tempo, atletas que construíram trajetórias importantes com a camisa da seleção não estarão presentes no torneio. Gabriel Jesus, com 19 tentos, segue entre os maiores goleadores brasileiros em atividade, mas ficou de fora dos planos para a disputa do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.



