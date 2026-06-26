"Fomos devorados": Jürgen Klopp critica duramente a falta de empenho da seleção alemã

Com tantas perdas de bola, a equipe prejudicou-se gravemente. “Isso não é legal – mas, nas áreas erradas, é uma catástrofe”, enfatizou Klopp, que também é cotado como possível sucessor de Julian Nagelsmann. Além disso, o posicionamento não estava correto: “Wirtz e Musiala estavam em todos os lugares – mas, a cada perda de bola, não havia ninguém em lugar nenhum.”

O futebol, de modo geral, precisa ser “temperado com paixão, intensidade e emoção. Se para você for apenas ‘chutar a bola’”, disse Klopp, “então você não vai chegar muito longe.”