"Precisamos acelerar o ritmo agora. Temos que jogar com pelo menos a mesma intensidade. Fomos dominados nas disputas de bola", criticou o comentarista da MagentaTV após a derrota para o Equador (1 a 2) na última partida da fase de grupos.
Traduzido por
"Fomos devorados": Jürgen Klopp critica duramente a falta de empenho da seleção alemã
Com tantas perdas de bola, a equipe prejudicou-se gravemente. “Isso não é legal – mas, nas áreas erradas, é uma catástrofe”, enfatizou Klopp, que também é cotado como possível sucessor de Julian Nagelsmann. Além disso, o posicionamento não estava correto: “Wirtz e Musiala estavam em todos os lugares – mas, a cada perda de bola, não havia ninguém em lugar nenhum.”
O futebol, de modo geral, precisa ser “temperado com paixão, intensidade e emoção. Se para você for apenas ‘chutar a bola’”, disse Klopp, “então você não vai chegar muito longe.”
Crítica a Klopp: “Fomos devorados”
Thomas Müller chegou a falar em “ingenuidade”. A Argentina, campeã mundial, estaria “jogando em um nível mais astuto. Temos fases de posse de bola duvidosas, em que as perdas de bola custam caro.”
Seu companheiro de equipe na conquista do título mundial de 2014, Mats Hummels, sentiu falta de dinamismo: “Quando você defende recuado, seu meio-campo precisa atacar com muita intensidade. É preciso pressioná-los. É isso que sinto falta na equipe. É uma questão de entrosamento, mas também de vontade, uma questão de caráter.” Existem “jogadores alemães que fariam isso. Mas temos uma equipe que é um pouco hesitante nesse aspecto.”