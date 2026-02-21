“Fomos a melhor equipe desta liga!” – O técnico do Brentford, Keith Andrews, minimiza a derrota para o Brighton com uma afirmação ousada

O jogo também marcou a 654ª participação do astro do Brighton, James Milner, na Premier League, quebrando o recorde de Gareth Barry, e ele ficou feliz em comemorar a ocasião com os três pontos. Ele disse: “Estou muito feliz com a vitória. Era um jogo que precisávamos vencer hoje e sinto que, recentemente, não tivemos a sorte e os resultados que provavelmente merecíamos com o desempenho que temos apresentado. Fizemos uma boa exibição no Villa na semana passada e sofremos um gol no último minuto, então estou muito feliz pelos rapazes. A união e a luta que demonstramos para continuar, desde o técnico até todos os jogadores, para continuar acreditando e, com sorte, isso pode nos preparar para um final de temporada bom e forte.”

Milner também falou sobre seu recorde de participações e foi questionado sobre o segredo do seu sucesso, respondendo: “Trabalho árduo. As pessoas ao meu redor. Os sacrifícios que a família e os amigos fizeram ao longo de todo o caminho. As pessoas com quem trabalhei, fisioterapeutas, cientistas do esporte, os jogadores com quem joguei e com quem aprendi, desde Nigel Martyns e pessoas como ele até os jovens de hoje, que são jovens o suficiente para serem meus filhos.

Mas eles mantêm você jovem e continuam incentivando, e você só quer estar lá para ajudá-los e incentivá-los a alcançar seu potencial o mais rápido possível. É um ótimo grupo de rapazes, um ótimo vestiário para se estar e um ótimo técnico que, tenho certeza, terá uma carreira brilhante daqui para frente. É ótimo trabalhar com este clube e estou absolutamente encantado por termos conquistado a vitória hoje.”