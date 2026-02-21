Goal.com
Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
“Fomos a melhor equipe desta liga!” – O técnico do Brentford, Keith Andrews, minimiza a derrota para o Brighton com uma afirmação ousada

O técnico do Brentford, Keith Andrews, fez uma afirmação ousada sobre sua equipe após a decepcionante derrota por 2 a 0 para o Brighton, no sábado, pela Premier League. Os gols de Diego Gomez e Danny Welbeck aliviaram a pressão sobre o técnico Fabian Hurzeler, já que o Seagulls conquistou sua primeira vitória desde o início de janeiro. O resultado encerra uma boa sequência do Brentford, que perdeu a chance de ultrapassar o Liverpool na tabela.

  • A boa sequência do Brentford foi interrompida pelo Brighton

    O Brentford chegou ao jogo de sábado depois de somar 20 pontos nos últimos 10 jogos, o maior número de qualquer time da Premier League. No entanto, os Bees foram derrotados pelo Brighton, que estava ganhando por 2 a 0 no intervalo. Gomez marcou o primeiro gol depois que a bola de Ferdi Kadioglu acertou a trave, e Welbeck fez o 2 a 0 após um erro grave de Nathan Collins. O zagueiro havia acabado de entrar em campo, substituindo Aaron Hickey, que se lesionou, mas errou feio ao tentar afastar a bola, dando a Welbeck uma oportunidade gloriosa que ele não iria desperdiçar.

  • Brentford v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Andrews faz afirmação ousada sobre o Brentford

    Andrews falou sobre sua equipe após a derrota e minimizou a perda. Ele destacou o excelente histórico recente de sua equipe e se recusou a ficar muito pessimista, dizendo ao programa Match of the Day, da BBC: “Achei que no primeiro tempo não atingimos os níveis que temos mantido de forma bastante consistente. Temos jogado em alto nível e hoje não fizemos isso. O segundo tempo foi uma grande melhora. Mostramos muito no segundo tempo. Não conseguimos aproveitar a oportunidade logo no início, o que teria causado problemas para eles. No geral, foi um dia decepcionante. Minha mensagem geral foi que temos sido a melhor equipe desta liga nos últimos 10 jogos e 45 minutos de futebol não definirão o que fizemos ou o que faremos daqui para frente.”

  • Milner comemora marco histórico

    O jogo também marcou a 654ª participação do astro do Brighton, James Milner, na Premier League, quebrando o recorde de Gareth Barry, e ele ficou feliz em comemorar a ocasião com os três pontos. Ele disse: “Estou muito feliz com a vitória. Era um jogo que precisávamos vencer hoje e sinto que, recentemente, não tivemos a sorte e os resultados que provavelmente merecíamos com o desempenho que temos apresentado. Fizemos uma boa exibição no Villa na semana passada e sofremos um gol no último minuto, então estou muito feliz pelos rapazes. A união e a luta que demonstramos para continuar, desde o técnico até todos os jogadores, para continuar acreditando e, com sorte, isso pode nos preparar para um final de temporada bom e forte.”

    Milner também falou sobre seu recorde de participações e foi questionado sobre o segredo do seu sucesso, respondendo: “Trabalho árduo. As pessoas ao meu redor. Os sacrifícios que a família e os amigos fizeram ao longo de todo o caminho. As pessoas com quem trabalhei, fisioterapeutas, cientistas do esporte, os jogadores com quem joguei e com quem aprendi, desde Nigel Martyns e pessoas como ele até os jovens de hoje, que são jovens o suficiente para serem meus filhos.

    Mas eles mantêm você jovem e continuam incentivando, e você só quer estar lá para ajudá-los e incentivá-los a alcançar seu potencial o mais rápido possível. É um ótimo grupo de rapazes, um ótimo vestiário para se estar e um ótimo técnico que, tenho certeza, terá uma carreira brilhante daqui para frente. É ótimo trabalhar com este clube e estou absolutamente encantado por termos conquistado a vitória hoje.”

  • The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images

    O que vem a seguir?

    O Brentford espera se recuperar na próxima partida contra o Burnley, que está em dificuldades. O Clarets ocupa a 19ª posição na tabela, mas também causou uma surpresa no sábado, marcando um gol de empate nos acréscimos e conquistando um ponto fora de casa contra o Chelsea.

