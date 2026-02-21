Getty Images Sport
“Fomos a melhor equipe desta liga!” – O técnico do Brentford, Keith Andrews, minimiza a derrota para o Brighton com uma afirmação ousada
A boa sequência do Brentford foi interrompida pelo Brighton
O Brentford chegou ao jogo de sábado depois de somar 20 pontos nos últimos 10 jogos, o maior número de qualquer time da Premier League. No entanto, os Bees foram derrotados pelo Brighton, que estava ganhando por 2 a 0 no intervalo. Gomez marcou o primeiro gol depois que a bola de Ferdi Kadioglu acertou a trave, e Welbeck fez o 2 a 0 após um erro grave de Nathan Collins. O zagueiro havia acabado de entrar em campo, substituindo Aaron Hickey, que se lesionou, mas errou feio ao tentar afastar a bola, dando a Welbeck uma oportunidade gloriosa que ele não iria desperdiçar.
Andrews faz afirmação ousada sobre o Brentford
Andrews falou sobre sua equipe após a derrota e minimizou a perda. Ele destacou o excelente histórico recente de sua equipe e se recusou a ficar muito pessimista, dizendo ao programa Match of the Day, da BBC: “Achei que no primeiro tempo não atingimos os níveis que temos mantido de forma bastante consistente. Temos jogado em alto nível e hoje não fizemos isso. O segundo tempo foi uma grande melhora. Mostramos muito no segundo tempo. Não conseguimos aproveitar a oportunidade logo no início, o que teria causado problemas para eles. No geral, foi um dia decepcionante. Minha mensagem geral foi que temos sido a melhor equipe desta liga nos últimos 10 jogos e 45 minutos de futebol não definirão o que fizemos ou o que faremos daqui para frente.”
Milner comemora marco histórico
O jogo também marcou a 654ª participação do astro do Brighton, James Milner, na Premier League, quebrando o recorde de Gareth Barry, e ele ficou feliz em comemorar a ocasião com os três pontos. Ele disse: “Estou muito feliz com a vitória. Era um jogo que precisávamos vencer hoje e sinto que, recentemente, não tivemos a sorte e os resultados que provavelmente merecíamos com o desempenho que temos apresentado. Fizemos uma boa exibição no Villa na semana passada e sofremos um gol no último minuto, então estou muito feliz pelos rapazes. A união e a luta que demonstramos para continuar, desde o técnico até todos os jogadores, para continuar acreditando e, com sorte, isso pode nos preparar para um final de temporada bom e forte.”
Milner também falou sobre seu recorde de participações e foi questionado sobre o segredo do seu sucesso, respondendo: “Trabalho árduo. As pessoas ao meu redor. Os sacrifícios que a família e os amigos fizeram ao longo de todo o caminho. As pessoas com quem trabalhei, fisioterapeutas, cientistas do esporte, os jogadores com quem joguei e com quem aprendi, desde Nigel Martyns e pessoas como ele até os jovens de hoje, que são jovens o suficiente para serem meus filhos.
Mas eles mantêm você jovem e continuam incentivando, e você só quer estar lá para ajudá-los e incentivá-los a alcançar seu potencial o mais rápido possível. É um ótimo grupo de rapazes, um ótimo vestiário para se estar e um ótimo técnico que, tenho certeza, terá uma carreira brilhante daqui para frente. É ótimo trabalhar com este clube e estou absolutamente encantado por termos conquistado a vitória hoje.”
O que vem a seguir?
O Brentford espera se recuperar na próxima partida contra o Burnley, que está em dificuldades. O Clarets ocupa a 19ª posição na tabela, mas também causou uma surpresa no sábado, marcando um gol de empate nos acréscimos e conquistando um ponto fora de casa contra o Chelsea.
