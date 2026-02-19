“Foi uma decisão errada” – Ange Postecoglou admite que o cargo no Nottingham Forest surgiu “muito cedo” após a demissão do Tottenham

A saída de Postecoglou do Spurs foi particularmente chocante, ocorrendo poucas semanas depois de ele ter acabado com a espera de 17 anos do clube por um título ao levantar o troféu da Liga Europa. Apesar desse sucesso, ele voltou ao banco de reservas do City Ground pouco tempo depois, uma decisão infeliz que agora ele reflete com grande arrependimento. Em entrevista ao podcast The Overlap, Postecoglou falou abertamente sobre o estado emocional que o levou a voltar rapidamente ao cargo de técnico em East Midlands.

“Toda a situação do Forest ficou por minha conta. Acho que foi um caso de ter cuidado com o que se deseja”, disse Postecoglou. “Foi uma má decisão minha entrar lá, e tenho que assumir a responsabilidade por isso. Não adianta culpar o momento ou as circunstâncias — eu nunca deveria ter aceitado. Foi muito cedo depois do Tottenham. Entrei em um momento em que eles estavam acostumados a fazer as coisas de uma certa maneira e, embora eu sempre fosse fazer as coisas de maneira diferente, tenho que aceitar isso. Foi um erro meu. Não é culpa de ninguém.

“Foi a primeira vez em mais de 20 anos que fiquei sem trabalhar e me senti perdido. No período de entressafra, você normalmente está ocupado — transferências, pré-temporada, sua mente está sempre a mil. Desta vez, não estava, e me senti perdido.”