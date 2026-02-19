IMAGO
“Foi uma decisão errada” – Ange Postecoglou admite que o cargo no Nottingham Forest surgiu “muito cedo” após a demissão do Tottenham
Postecoglou lamenta retorno precipitado
A saída de Postecoglou do Spurs foi particularmente chocante, ocorrendo poucas semanas depois de ele ter acabado com a espera de 17 anos do clube por um título ao levantar o troféu da Liga Europa. Apesar desse sucesso, ele voltou ao banco de reservas do City Ground pouco tempo depois, uma decisão infeliz que agora ele reflete com grande arrependimento. Em entrevista ao podcast The Overlap, Postecoglou falou abertamente sobre o estado emocional que o levou a voltar rapidamente ao cargo de técnico em East Midlands.
“Toda a situação do Forest ficou por minha conta. Acho que foi um caso de ter cuidado com o que se deseja”, disse Postecoglou. “Foi uma má decisão minha entrar lá, e tenho que assumir a responsabilidade por isso. Não adianta culpar o momento ou as circunstâncias — eu nunca deveria ter aceitado. Foi muito cedo depois do Tottenham. Entrei em um momento em que eles estavam acostumados a fazer as coisas de uma certa maneira e, embora eu sempre fosse fazer as coisas de maneira diferente, tenho que aceitar isso. Foi um erro meu. Não é culpa de ninguém.
“Foi a primeira vez em mais de 20 anos que fiquei sem trabalhar e me senti perdido. No período de entressafra, você normalmente está ocupado — transferências, pré-temporada, sua mente está sempre a mil. Desta vez, não estava, e me senti perdido.”
Um choque cultural no City Ground
A breve passagem de Postecoglou, que durou apenas oito partidas, foi marcada pela falta de conexão com o elenco e a hierarquia. Desde então, o Forest se tornou uma porta giratória para treinadores, com Vitor Pereira recentemente sucedendo Sean Dyche para se tornar o quarto treinador permanente do clube em uma campanha caótica — um recorde na Premier League. Postecoglou percebeu logo no início que não era a pessoa certa para o ambiente específico que Marinakis havia criado no clube.
“Normalmente, quando você entra em um clube, eles querem mudanças. Mas a realidade é que não acho que eles realmente queriam o que eu tinha a oferecer”, disse ele. “Acho que eles nem queriam me entrevistar. Algo deve ter acontecido nos bastidores, porque depois da temporada anterior, não havia como eles normalmente terem me procurado. Então, você não está entrando em um ambiente normal, onde todos querem mudanças. Eu vi um grupo de jogadores e pensei: posso mudar isso rapidamente. Mas, estrategicamente, isso nunca iria funcionar. Quando começamos a jogar partidas competitivas, nunca conseguimos ganhar força. Não é de se admirar que os torcedores nunca tenham se conectado comigo. Até mesmo os jogadores estavam um pouco distantes.”
A demanda por resultados imediatos
O australiano acabou sendo demitido apenas 19 minutos após sofrer uma derrota para o Chelsea, a quarta derrota consecutiva de sua equipe. Refletindo sobre a natureza impulsiva da diretoria do Forest, Postecoglou reconheceu a atmosfera de pressão sob Marinakis. “E o proprietário só quer vencer, não importa como. Você pode dizer o que quiser sobre ele, mas provavelmente eles nem estariam na Premier League sem ele. Mas ele quer resultados imediatos”, acrescentou o australiano, que não conseguiu nenhuma vitória no cargo.
Ele contrastou isso com a paciência que lhe foi concedida durante sua passagem mais bem-sucedida pelo norte de Londres, onde resistir às tempestades levou ao progresso. “Mas todo técnico precisa passar por um período difícil. É assim que você aprende sobre as pessoas — jogadores, equipe, torcedores. Você precisa passar por isso. No Spurs, fizemos isso. Passamos por um período difícil e fomos recompensados. Depois disso, eu tinha aqueles jogadores na palma da minha mão”, explicou Postecoglou.
Lições aprendidas da maneira mais difícil
No fim das contas, Postecoglou acredita que seu desejo de provar seu valor rapidamente superou a necessidade de diligência prévia. O experiente técnico admitiu que deveria ter analisado mais detalhadamente as questões estruturais antes de assinar o contrato. Ele concluiu: “No fim das contas, tenho que assumir a responsabilidade. Tomei uma decisão com base no trabalho e ao ver um grupo de jogadores que achei que poderia melhorar. Isso me cegou para a realidade — nunca iria funcionar a longo prazo. Mesmo que tivesse vencido alguns jogos, não teria durado.”
Ele acrescentou: “Olhando para trás, não sei o que estava pensando. Eu deveria ter discutido mais a fundo antes de aceitar o cargo. Mas sempre fui do tipo que diz: me dê uma chance e eu vou mostrar do que sou capaz.” Com o Forest atualmente apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, a instabilidade administrativa continua a assombrar o City Ground, enquanto Postecoglou fica refletindo sobre uma rara mancha em seu currículo como treinador.
