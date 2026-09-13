A partida viu o Liverpool ter dificuldades para furar uma equipe do Fulham bem organizada, que parecia confortável sob pressão. Alisson observou que a incapacidade da equipe de executar seu plano tático de forma eficaz permitiu que o Fulham ganhasse confiança. Houve uma preocupação particular em relação aos riscos assumidos na posse de bola, especialmente durante um lance no primeiro tempo em que o Liverpool quase deu um gol ao Fulham depois de perder a bola perto da própria área.

"Às vezes, equipes que querem jogar assumem alguns riscos. Às vezes, não sai do jeito que você quer, talvez não seja o passe perfeito, talvez seja arriscado demais. Mas, então, o importante é o que você faz depois disso, e você tem que se adaptar. Porque, se você entra no jogo e prepara algo e isso não funciona bem, esse é o desafio que você tem: o que você vai fazer no momento seguinte em que tiver a bola? Isso foi importante para mim e para a equipe, tentar fazer o melhor que pudéssemos contra uma equipe que era realmente bem organizada, pressionando alto", explicou Alisson.

"Com a bola, eles têm qualidade, ficam confortáveis com a bola. Tentamos não deixá-los confortáveis com a bola, mas eles têm suas qualidades. E não criamos tantas chances quanto esperávamos que criaríamos, quanto poderíamos criar. Esse é o desafio que temos de fazer muito melhor no próximo jogo."