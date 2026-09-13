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“Foi uma atuação ruim”: Alisson Becker questiona a mentalidade do Liverpool após frustrante empate sem gols com o Fulham
Preocupações com a mentalidade em Anfield
A busca do Liverpool pela terceira vitória consecutiva foi interrompida de forma brusca no sábado, quando ficou em um frustrante empate com o Fulham. Apesar de não ter sofrido gols, Alisson esteve longe de ficar satisfeito e apontou a falta de concentração mental como o principal motivo pelos pontos perdidos. O goleiro foi sincero sobre as deficiências da equipe e admitiu que a atuação coletiva ficou bem abaixo do padrão esperado no clube.
Ao refletir sobre o resultado e o próprio papel no empate sem gols, Alisson declarou: “É importante estar sempre pronto para ajudar a equipe, mas foi uma atuação ruim, em alguns momentos até minha, mas da equipe também. Coletivamente, não jogamos bem. Muitas coisas que tentamos fazer, não conseguimos fazer bem. Não conseguimos pressioná-los bem."
"Obviamente, é um grande desafio jogar na noite de quarta-feira e no fim da tarde de sábado, e ainda ter outro jogo na terça. Mas precisamos ter a mentalidade certa para fazer isso, e acho que hoje não foi o caso."
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Dificuldades táticas e falhas na pressão
A partida viu o Liverpool ter dificuldades para furar uma equipe do Fulham bem organizada, que parecia confortável sob pressão. Alisson observou que a incapacidade da equipe de executar seu plano tático de forma eficaz permitiu que o Fulham ganhasse confiança. Houve uma preocupação particular em relação aos riscos assumidos na posse de bola, especialmente durante um lance no primeiro tempo em que o Liverpool quase deu um gol ao Fulham depois de perder a bola perto da própria área.
"Às vezes, equipes que querem jogar assumem alguns riscos. Às vezes, não sai do jeito que você quer, talvez não seja o passe perfeito, talvez seja arriscado demais. Mas, então, o importante é o que você faz depois disso, e você tem que se adaptar. Porque, se você entra no jogo e prepara algo e isso não funciona bem, esse é o desafio que você tem: o que você vai fazer no momento seguinte em que tiver a bola? Isso foi importante para mim e para a equipe, tentar fazer o melhor que pudéssemos contra uma equipe que era realmente bem organizada, pressionando alto", explicou Alisson.
"Com a bola, eles têm qualidade, ficam confortáveis com a bola. Tentamos não deixá-los confortáveis com a bola, mas eles têm suas qualidades. E não criamos tantas chances quanto esperávamos que criaríamos, quanto poderíamos criar. Esse é o desafio que temos de fazer muito melhor no próximo jogo."
Lidando com um calendário implacável
O empate aconteceu apenas alguns dias depois de uma vitória desgastante sobre o Atlético de Madrid, levantando dúvidas sobre se o elenco está começando a sentir os efeitos do cansaço. Embora Alisson tenha reconhecido o desgaste que o futebol de alto nível impõe ao corpo, ele se recusou a usar o calendário como desculpa para a atuação apagada em Anfield. Ele insistiu que, se o Liverpool quiser brigar por títulos importantes nesta temporada, precisará desenvolver a resiliência para atuar de forma consistente em várias competições.
"Desgasta, mas nos recuperamos da melhor maneira que pudemos. Esse é o desafio para todo grande time que está jogando em todas as competições. Se quisermos fazer algo especial nesta temporada, temos que lidar com isso. Jogar um grande jogo na noite de quarta-feira, outro no sábado, depois na terça seguinte tem mais um, depois no domingo de novo. É isso que queremos. Mas você precisa ter a mentalidade certa; acho que não foi o caso pelo que mostramos nesta tarde. No fundo, nós temos isso, só precisamos colocar para fora", destacou.
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Adaptando-se à vida sob o comando de Andoni Iraola
Apesar do revés, Alisson falou de forma positiva sobre o progresso que vem sendo feito sob o comando de Iraola. A transição para uma nova comissão técnica ainda está em andamento, mas o goleiro está confiante de que as bases estão sendo lançadas para o sucesso no futuro. No entanto, ele alertou que o Liverpool não pode se dar ao luxo de perder pontos se quiser alcançar suas ambiciosas metas na temporada.
"Não é fácil. Essa também é outra coisa que representa um desafio, quando você troca de técnico. Mas ele está indo muito bem, está nos ajudando de muitas maneiras. Também no dia a dia, preparando a equipe da melhor forma possível. A comissão dele também está ajudando todo mundo; temos um bom ambiente também, uma boa atmosfera no centro de treinamento. Todo mundo também está empolgado com as novas contratações, com a qualidade que temos no nosso elenco", afirmou Alisson.
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