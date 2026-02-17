Getty/GOAL
“Foi um impasse!” – Ex-treinador do Manchester United revela como Cristiano Ronaldo entrou em conflito com seu ex-chefe Erik ten Hag antes da monumental ruptura
O controverso papel de Ronaldo sob o comando de Ten Hag
Um jogador com o currículo de Ronaldo nunca iria aceitar passivamente o fato de ser um jogador secundário no elenco de Ten Hag, mas essa era a realidade enfrentada pelo ex-astro do Real Madrid. Depois de implementar uma tática de alta energia e pressão no Ajax, o holandês queria fazer o mesmo em Manchester — algo que nunca foi pedido a Ronaldo. Isso levou a um relacionamento tenso entre jogador e técnico, com McClaren — que atuou como assistente de Ten Hag — revelando as dificuldades nos bastidores.
McClaren: Ten Hag manteve-se firme nas suas convicções
Em entrevista ao podcast The Good, The Bad and The Football, o ex-técnico da Inglaterra McClaren admitiu que Ten Hag se recusou a ceder. Ele disse: “Houve muitas disputas naquele campo de treinamento. Havia muito do tipo ‘tudo o que quero que você faça é isso, isso, isso e isso’. Esse era o estilo de treinamento de Erik: ‘Ronnie, esse é o seu trabalho’.
Eu costumava dizer ao Ronnie: 'tudo o que ele [Ten Hag] quer que você faça é: você é o primeiro a pressionar, faça uma corrida, faça duas corridas e talvez faça uma terceira, se quiser. E então, recue para o meio, caso ganhemos a bola, para que possamos jogar para você.
“É tudo o que ele quer que você faça. Se você não conseguir fazer isso, não vai jogar. Ou se você não fizer isso, não pode jogar. Ok, ou ele não vai te escalar. Estou te dizendo, ele não vai te escalar”.
“Não é como se eu achasse que outras pessoas fariam (um acordo), e essa é a diferença, outras pessoas fariam. Mas Erik era assim, não, eu estou fazendo isso, e ele [Ronaldo] tem que fazer, caso contrário, ele não joga.
Foi uma pequena briga. Não uma briga, mas um impasse, e quem iria ganhar? Erik manteve sua posição. Acho que a maioria dos treinadores se acomodaria a isso, os mesmos treinadores são assim. Mas ele manteve sua posição.”
Ronaldo dá uma dura lição de realidade ao seu antigo clube
Após sua saída e eventual transferência para o Al-Nassr, na Arábia Saudita, Ronaldo voltou a criticar seu antigo clube, alegando que o modelo atual não permitirá que eles disputem os maiores prêmios e troféus. Em entrevista ao podcast Rio Ferdinand Presents , ele disse: “O técnico diz que eles não podem competir para ganhar a Liga e a Liga dos Campeões.
(Como) técnico do Manchester United, você não pode dizer que não vai lutar para ganhar a Liga ou a Liga dos Campeões. Você tem que estar, mentalmente, dizendo: 'ouçam, talvez não tenhamos esse potencial, mas não posso dizer isso. Vamos tentar. Vocês têm que tentar'.”
Uma nova era em Manchester
Ten Hag acabou sendo demitido e substituído por Ruben Amorim, que também perdeu o emprego desde então. Ronaldo, por sua vez, tem enfrentado dificuldades para conquistar títulos no Oriente Médio, embora o Al-Nassr esteja apresentando um bom desempenho na disputa pelo título da Saudi Pro League nesta temporada, apesar de o rival Al-Hilal ter contratado seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid, Karim Benzema, em janeiro.
Em Old Trafford, Michael Carrick assumiu interinamente até o final da temporada. No momento, os Red Devils estão a caminho de se classificar para a Liga dos Campeões, apesar de não terem disputado nenhuma competição europeia nesta temporada.
