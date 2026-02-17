“Foi um impasse!” – Ex-treinador do Manchester United revela como Cristiano Ronaldo entrou em conflito com seu ex-chefe Erik ten Hag antes da monumental ruptura

Em entrevista ao podcast The Good, The Bad and The Football, o ex-técnico da Inglaterra McClaren admitiu que Ten Hag se recusou a ceder. Ele disse: “Houve muitas disputas naquele campo de treinamento. Havia muito do tipo ‘tudo o que quero que você faça é isso, isso, isso e isso’. Esse era o estilo de treinamento de Erik: ‘Ronnie, esse é o seu trabalho’.

Eu costumava dizer ao Ronnie: 'tudo o que ele [Ten Hag] quer que você faça é: você é o primeiro a pressionar, faça uma corrida, faça duas corridas e talvez faça uma terceira, se quiser. E então, recue para o meio, caso ganhemos a bola, para que possamos jogar para você.

“É tudo o que ele quer que você faça. Se você não conseguir fazer isso, não vai jogar. Ou se você não fizer isso, não pode jogar. Ok, ou ele não vai te escalar. Estou te dizendo, ele não vai te escalar”.

“Não é como se eu achasse que outras pessoas fariam (um acordo), e essa é a diferença, outras pessoas fariam. Mas Erik era assim, não, eu estou fazendo isso, e ele [Ronaldo] tem que fazer, caso contrário, ele não joga.

Foi uma pequena briga. Não uma briga, mas um impasse, e quem iria ganhar? Erik manteve sua posição. Acho que a maioria dos treinadores se acomodaria a isso, os mesmos treinadores são assim. Mas ele manteve sua posição.”