“Foi difícil quando Erik ten Hag chegou” – O ex-jogador do Manchester United Aaron Wan-Bissaka critica as mensagens contraditórias do técnico holandês antes de sua transferência para o West Ham
A trajetória de altos e baixos de Wan-Bissaka no Manchester United
Wan-Bissaka é lembrado pelos torcedores do United por sua excelente habilidade defensiva no um contra um, embora tenha lutado para garantir seu lugar na equipe, travando uma batalha intrigante com Diogo Dalot até decidir deixar Old Trafford em 2024 para se juntar ao Hammers em uma transferência de £ 15 milhões. Em suas cinco temporadas, ele foi titular em 120 das 190 partidas possíveis da Premier League. Ele se despediu com dois gols e 13 assistências em todas as competições, vencendo a Carabao Cup em 2023 e a FA Cup em 2024.
Em entrevista ao The Daily Mail, Wan-Bissaka falou abertamente sobre sua passagem pelo United e fez algumas revelações intrigantes sobre sua relação com os treinadores.
Wan-Bissaka “não conseguia entender” o plano de Ten Hag para ele
Wan Bissaka disse: “Foi difícil quando Erik ten Hag chegou — assim que ele chegou, me disse que eu não fazia parte dos seus planos. Mas quando tentei sair, ele disse que não queria que eu fosse. Eu não conseguia entender isso. Foi difícil mentalmente, porque me deixou sem saber o que fazer a seguir. Eu apenas mantive a cabeça baixa e disse a mim mesmo para continuar treinando, continuar melhorando e jogar meu jogo.
No entanto, foi difícil manter a motivação, especialmente quando se treina sem o objetivo claro de jogar. Mas as pessoas à minha volta orientaram-me no caminho certo e encorajaram-me a continuar. Eventualmente, as coisas mudaram e começaram a melhorar. Pode dizer-se que mudei ou evoluí taticamente sob a orientação dele, porque era isso que ele queria.”
Solskjaer, seu técnico favorito do Manchester United
Solskjaer foi o técnico que contratou Wan-Bissaka no mesmo verão em que Harry Maguire chegou por £ 80 milhões. O lateral-direito disse que ele e todo o elenco se davam bem com o norueguês, com quem trabalhou por duas temporadas completas e nos primeiros quatro meses da campanha 2021-22, quando Solskjaer foi demitido após os resultados saírem do controle. Ralf Rangnick substituiu Solskjaer até o final da temporada, e o técnico austríaco não demonstrou muita confiança em Wan-Bissaka.
Ele explicou: “Minha relação com Ole foi boa desde o início. Ele é uma ótima pessoa e nos demos muito bem, e acho que o resto dos jogadores sentiam o mesmo por ele. Ele é o tipo de técnico que te apoia imediatamente. Uma vez que ele te dá uma tarefa a fazer, cabe a você confiar em si mesmo, sair e cumpri-la.
Obviamente, é futebol, cada técnico tem suas preferências. Eles podem gostar de você ou não, e isso faz parte do jogo. Quando ele (Rangnick) chegou, não era o melhor momento para mim e havia muitas críticas ao meu redor...”
Wan-Bissaka apoia Carrick para assumir o cargo permanentemente
Wan-Bissaka trabalhou com Michael Carrick nas três partidas entre a saída de Solskjaer e a chegada de Rangnick. O United venceu o Arsenal e o Villarreal, enquanto empatou com o Chelsea. Carrick continuou de onde parou desde que sucedeu Ruben Amorim em janeiro, vencendo cinco de suas partidas, incluindo vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal. E Wan-Bissaka acredita que o ex-meio-campista do United deveria receber o cargo de forma permanente.
“Ele é alguém em quem você pode confiar”, disse Wan-Bissaka. “Ele também confiará em você se você acreditar nele e no que ele está tentando fazer. Se você confiar nele, ele confiará em você. Ele era bastante simples no que queria de você. Os rapazes estavam felizes com ele e com os jogos que ele teve quando era técnico. Com ele de volta ao clube agora, eles estão em uma boa posição como equipe. Acho que ele deveria receber o cargo em tempo integral. Acho que ele merece.”
