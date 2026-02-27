“Foi difícil quando Erik ten Hag chegou” – O ex-jogador do Manchester United Aaron Wan-Bissaka critica as mensagens contraditórias do técnico holandês antes de sua transferência para o West Ham

Solskjaer foi o técnico que contratou Wan-Bissaka no mesmo verão em que Harry Maguire chegou por £ 80 milhões. O lateral-direito disse que ele e todo o elenco se davam bem com o norueguês, com quem trabalhou por duas temporadas completas e nos primeiros quatro meses da campanha 2021-22, quando Solskjaer foi demitido após os resultados saírem do controle. Ralf Rangnick substituiu Solskjaer até o final da temporada, e o técnico austríaco não demonstrou muita confiança em Wan-Bissaka.

Ele explicou: “Minha relação com Ole foi boa desde o início. Ele é uma ótima pessoa e nos demos muito bem, e acho que o resto dos jogadores sentiam o mesmo por ele. Ele é o tipo de técnico que te apoia imediatamente. Uma vez que ele te dá uma tarefa a fazer, cabe a você confiar em si mesmo, sair e cumpri-la.

Obviamente, é futebol, cada técnico tem suas preferências. Eles podem gostar de você ou não, e isso faz parte do jogo. Quando ele (Rangnick) chegou, não era o melhor momento para mim e havia muitas críticas ao meu redor...”