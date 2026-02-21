Getty Images
“Foi a decisão certa” – Yan Diomande explica por que recusou a chance de se transferir para o Chelsea
Destaque para Diomande
Diomande tem estado em destaque após atuar pelo RB Leipzig. O adolescente marcou oito gols e deu quatro assistências na Bundesliga nesta temporada, o que alimentou especulações de que ele poderia ser transferido no verão. O Liverpool tem sido associado a Diomande como um potencial substituto para Mohamed Salah, embora o jovem tenha minimizado os rumores de uma transferência para Anfield. Ele disse ao Bild: “As pessoas fizeram parecer que esse é o clube dos meus sonhos. Mas, antes de tudo, é o clube favorito do meu pai. Sempre foi seu grande desejo me ver lá um dia, porque ele adora a atmosfera em Anfield. Ele sempre elogiava Steven Gerrard. Eu era muito jovem para vê-lo jogar. Durante muito tempo, nem sequer tínhamos televisão em casa. Tenho muito respeito pelo Liverpool, mas o clube dos meus sonhos neste momento é o Leipzig.”
Diomande também foi questionado sobre o possível interesse do Bayern e acrescentou: “É sempre bom ouvir algo assim. Mas não falei com ninguém do Bayern. Não é o momento certo para isso. Estou feliz aqui em Leipzig e quero continuar totalmente focado.”
Diomande explica rejeição do Chelsea
Diomande também explicou que poderia ter ido para a Inglaterra no início da carreira. O atacante disse ao RBLive que fez testes no Chelsea, Crystal Palace e Rangers e teve a chance de ir para Stamford Bridge antes de finalmente decidir ir para a La Liga.
“Foi um momento difícil. Eu sentia que, para muitas pessoas, tudo se resumia a dinheiro. Muitos me diziam que eu precisava jogar pelo Chelsea. Então, parei tudo e tomei uma decisão por conta própria”, disse ele ao Bild. “Eu conhecia o presidente do Leganés; ele havia me ajudado na minha transferência para os EUA. De repente, me deparei com uma escolha: Leganés ou Chelsea? Era arriscado, mas, felizmente, foi a decisão certa. Acho que a paciência é muito importante no futebol. Nem sempre se trata apenas de dinheiro. Se você jogar bem, isso virá naturalmente. Sou jovem; preciso jogar para aumentar meu valor esportivo, para melhorar. E eu não conseguiria isso no banco de reservas.”
Diomande fala sobre planos futuros
Diomande acabou assinando com o Leganes antes de se juntar ao Leipzig no verão passado com um contrato de cinco anos. Acredita-se que o diretor do Leipzig, Oliver Mintzlaff, tenha colocado um preço de € 100 milhões (£ 87 milhões) em Diomande, mas o ponta admite que provavelmente deixará o clube em algum momento no futuro. Ele acrescentou: “Ele é o chefe. E sempre há muitas pessoas envolvidas em uma transferência – clubes, agentes, família, jogadores. Portanto, não tomo essas decisões sozinho. Uma coisa posso prometer: nunca discutirei com meu clube! É claro que provavelmente não terminarei minha carreira aqui. Quando chegar a hora, conversaremos. Mas se eu ficar aqui neste verão, ficarei absolutamente feliz.”
Conselho de Vinicius Jr.
Diomande também revelou anteriormente que o astro do Real Madrid, Vinicius Junior, é um de seus ídolos e que o brasileiro lhe deu conselhos sobre sua carreira. Ele disse ao site oficial da Bundesliga: “Ele faz muitas coisas boas em campo e é totalmente focado. Eu o conheci pessoalmente pela primeira vez há duas semanas, em Paris. Temos um conhecido em comum, e Viní me convidou para passar dois dias com ele. Nós nos divertimos muito. Ele me disse para me divertir em campo, que isso é o mais importante.”
O que vem a seguir?
O interesse em Diomande provavelmente continuará antes da janela de transferências de verão, especialmente se ele continuar a brilhar na Bundesliga. O Leipzig ocupa atualmente a quinta posição na tabela da Bundesliga e enfrentará o Dortmund, segundo colocado, na próxima partida.
