“Foi a decisão certa” – Yan Diomande explica por que recusou a chance de se transferir para o Chelsea

Diomande tem estado em destaque após atuar pelo RB Leipzig. O adolescente marcou oito gols e deu quatro assistências na Bundesliga nesta temporada, o que alimentou especulações de que ele poderia ser transferido no verão. O Liverpool tem sido associado a Diomande como um potencial substituto para Mohamed Salah, embora o jovem tenha minimizado os rumores de uma transferência para Anfield. Ele disse ao Bild: “As pessoas fizeram parecer que esse é o clube dos meus sonhos. Mas, antes de tudo, é o clube favorito do meu pai. Sempre foi seu grande desejo me ver lá um dia, porque ele adora a atmosfera em Anfield. Ele sempre elogiava Steven Gerrard. Eu era muito jovem para vê-lo jogar. Durante muito tempo, nem sequer tínhamos televisão em casa. Tenho muito respeito pelo Liverpool, mas o clube dos meus sonhos neste momento é o Leipzig.”

Diomande também foi questionado sobre o possível interesse do Bayern e acrescentou: “É sempre bom ouvir algo assim. Mas não falei com ninguém do Bayern. Não é o momento certo para isso. Estou feliz aqui em Leipzig e quero continuar totalmente focado.”