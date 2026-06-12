O verão de Phil Foden tomou um rumo decididamente inusitado. Excluído da lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho, o talento do Manchester City está aproveitando a pausa forçada para recuperar a serenidade e a forma física após uma temporada particularmente complicada.





A temporada que acaba de terminar foi, de fato, marcada por diversos problemas físicos que limitaram sua continuidade e desempenho, influenciando inevitavelmente também as escolhas do técnico Thomas Tuchel. O técnico dos Três Leões decidiu dispensar o meio-campista para a competição mundial, preferindo outras soluções para enfrentar um caminho que terá a Inglaterra na Chave L contra Croácia, Gana e Panamá.



