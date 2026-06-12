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foden Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Foden, que ficou de fora da Copa do Mundo, joga com os pescadores

P. Foden
Manchester City

Depois de uma temporada marcada por lesões, é hora do jovem talento do Manchester City se recuperar

O verão de Phil Foden tomou um rumo decididamente inusitado. Excluído da lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho, o talento do Manchester City está aproveitando a pausa forçada para recuperar a serenidade e a forma física após uma temporada particularmente complicada.


A temporada que acaba de terminar foi, de fato, marcada por diversos problemas físicos que limitaram sua continuidade e desempenho, influenciando inevitavelmente também as escolhas do técnico Thomas Tuchel. O técnico dos Três Leões decidiu dispensar o meio-campista para a competição mundial, preferindo outras soluções para enfrentar um caminho que terá a Inglaterra na Chave L contra Croácia, Gana e Panamá.


  • COM OS PESCADORES

    Enquanto a seleção inglesa se concentra na preparação para a fase de grupos, Foden escolheu uma maneira decididamente original de se manter em forma. O jogador, nascido em 2000, participou de uma partida amistosa organizada no âmbito do retiro corporativo de uma empresa especializada em produtos para pesca esportiva, uma das grandes paixões que o jogador cultiva longe dos holofotes do futebol profissional.


    As imagens de sua participação no evento rapidamente chamaram a atenção dos torcedores ingleses, curiosos para ver em ação um dos jogadores mais talentosos de sua geração após meses difíceis. Para Foden, trata-se de um período de recuperação e reflexão, com o objetivo de deixar para trás as lesões que marcaram sua trajetória e apresentar-se da melhor forma possível no início da próxima temporada.


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