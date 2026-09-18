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'Focar em nós mesmos' - Hansi Flick ignora o barulho do dérbi de Madri enquanto Real Madrid e Atlético de Madrid se preparam para o confronto
Técnico catalão rejeita distrações
O técnico do Barcelona se recusou a se deixar distrair pelo acirrado confronto deste fim de semana entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Antes da viagem de sua equipe ao Ramón Sánchez-Pizjuán, ele destacou a importância de manter o próprio nível de desempenho, em vez de se preocupar com resultados em outros lugares. Essa confiança serena é sustentada por um início de campanha imponente, com o Barcelona vencendo os seis primeiros jogos da liga e acumulando uma marca histórica de 28 gols.
- Getty Images Sport
Técnico alemão exige concentração
Falando durante sua entrevista coletiva pré-jogo, o treinador insistiu que a única prioridade de sua equipe deve continuar sendo os padrões internos. Descartando o barulho em torno do dérbi da capital, Flick disse: "O mais importante é focar em nós mesmos."
Ao abordar o desafio de gerenciar a carga de trabalho em uma sequência implacável de partidas, ele acrescentou: "Estamos trabalhando para manter nosso nível. A recuperação é muito importante, e estamos administrando a carga de trabalho muito bem. Há muitos jogos, e temos de manter a recuperação em mente."
Candidatos ao título perseguem os líderes
O duelo no Metropolitano coloca frente a frente dois perseguidores ferrenhos, já que ambos tentam seguir a curta distância da liderança. O Real Madrid chega após vencer seis de seus sete jogos em todas as competições nesta temporada, sequência selada por um dramático gol da vitória de Carlos Espi nos acréscimos, no triunfo por 3 a 2 sobre o Elche.
Enquanto isso, o time de Diego Simeone reencontrou seu poder de decisão, com o atacante canadense Jonathan David marcando em vitórias consecutivas na liga e deixando os mandantes apenas dois pontos atrás de seus rivais da cidade.
- AFP
Jogo mais cedo oferece vantagem
Uma vitória em Sevilha no sábado abriria ainda mais distância entre o Barcelona e o pelotão perseguidor antes de a partida começar no dérbi de Madri. Como seus dois rivais pelo título se enfrentam no domingo, um ou ambos certamente deixarão pontos pelo caminho no fim de semana. Isso dá ao gigante catalão a plataforma ideal para proteger seu retrospecto impecável sem qualquer pressão externa.
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