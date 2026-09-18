Falando durante sua entrevista coletiva pré-jogo, o treinador insistiu que a única prioridade de sua equipe deve continuar sendo os padrões internos. Descartando o barulho em torno do dérbi da capital, Flick disse: "O mais importante é focar em nós mesmos."

Ao abordar o desafio de gerenciar a carga de trabalho em uma sequência implacável de partidas, ele acrescentou: "Estamos trabalhando para manter nosso nível. A recuperação é muito importante, e estamos administrando a carga de trabalho muito bem. Há muitos jogos, e temos de manter a recuperação em mente."