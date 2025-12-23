Fluminense, Santos e São Paulo fazem consulta por Gustavo Scarpa; Atlético-MG segura meia

Fluminense, Santos e São Paulo fizeram uma consulta pela situação de Gustavo Scarpa no Atlético-MG, como soube a GOAL. Os mineiros, contudo, não pretendem facilitar a saída do meia-atacante no mercado da bola.

Ainda não há uma proposta formal pela negociação do meio-campista, seja por empréstimo ou em definitivo, mas o Galo já conhece os interessados na contratação do camisa 10 para a próxima temporada. O jogador é tratado como um ativo importante nos bastidores do clube.

Gustavo Scarpa terminou a temporada como reserva do Atlético-MG, por uma escolha do técnico Jorge Sampaoli. O meio-campista ficou no banco, inclusive, na finalíssima da Copa Sul-Americana, na derrota para o Lanús, da Argentina, na disputa de pênaltis.