Fluminense, Santos e São Paulo fazem consulta por Gustavo Scarpa; Atlético-MG segura meia

Trio procurou o Galo a fim de entender a possibilidade de uma negociação no mercado da bola, mas mineiros querem mantê-lo

Fluminense, Santos e São Paulo fizeram uma consulta pela situação de Gustavo Scarpa no Atlético-MG, como soube a GOAL. Os mineiros, contudo, não pretendem facilitar a saída do meia-atacante no mercado da bola.

Ainda não há uma proposta formal pela negociação do meio-campista, seja por empréstimo ou em definitivo, mas o Galo já conhece os interessados na contratação do camisa 10 para a próxima temporada. O jogador é tratado como um ativo importante nos bastidores do clube.

Gustavo Scarpa terminou a temporada como reserva do Atlético-MG, por uma escolha do técnico Jorge Sampaoli. O meio-campista ficou no banco, inclusive, na finalíssima da Copa Sul-Americana, na derrota para o Lanús, da Argentina, na disputa de pênaltis.

    PEDIDA DO ATLÉTICO-MG

    Gustavo Scarpa foi contratado por € 5 milhões (R$ 32,98 milhões na cotação atual) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro de 2024. Para uma venda, mesmo que no mercado brasileiro, o Atlético-MG exige um valor semelhante a esse. Os mineiros pedem no mínimo € 4,5 milhões (R$ 29,68 milhões) para a negociação do meio-campista em definitivo.

    NOS PLANOS?

    Em que pese o fim de temporada na condição de reserva, Gustavo Scarpa está nos planos de Jorge Sampaoli para 2026. O meia-atacante tem contrato com o clube até dezembro de 2027 e faz mais de uma função em campo, podendo atuar no setor de criação e também pelos lados. A versatilidade pesa a favor da sequência do atleta para a temporada seguinte.

