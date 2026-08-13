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Luis Felipe Gonçalves

Fluminense perde a paciência com Zubeldía e demite técnico antes de decisão na Libertadores

Fluminense
L. Zubeldia

Treinador argentino sucumbiu à sequência de oito jogos sem vitória e deixa o comando do clube

Luis Zubeldía não é mais treinador do Fluminense. O clube anunciou na manhã desta quinta-feira (13) a saída do técnico argentino, que não resistiu à sequência de oito partidas sem vitória e ao momento de instabilidade vivido pela equipe na temporada.

Além de Zubeldía, deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas. O auxiliar-técnico permanente Marcão assume o comando da equipe de forma interina e será responsável por dirigir o Tricolor no próximo compromisso.

A decisão acontece às vésperas de uma partida decisiva pela Libertadores. O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia na próxima terça-feira (19), em Mendoza, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final. No primeiro encontro, no Maracanã, as equipes empataram, deixando o confronto completamente aberto.

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    Os motivos da demissão

    Zubeldía já estava pressionado desde a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. O empate com o Botafogo pelo Brasileirão aumentou a cobrança, mas foi a igualdade diante do Independiente Rivadavia, pela Libertadores, que praticamente encerrou a passagem do argentino pelo clube.

    O treinador chegou ao duelo no Maracanã com o cargo ameaçado, mas a expectativa interna era de que permanecesse ao menos até a partida de volta das oitavas. A sequência de oito jogos oficiais sem vitória, porém, fez a diretoria mudar de ideia.

    Mais do que os resultados, o desempenho apresentado pelo Fluminense ao longo dos últimos meses pesou para a decisão. A equipe teve dificuldades para convencer mesmo em momentos importantes e chegou a correr risco de ficar fora das oitavas da Libertadores.

    Na fase de grupos, o Tricolor terminou na segunda colocação de uma chave que também contava com Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia e Bolívar. A classificação só foi confirmada na última rodada, após uma combinação de resultados.

    A expectativa da diretoria era de que a chegada do mata-mata provocasse uma reação no time, mas o empate com o Independiente Rivadavia voltou a expor os problemas da equipe. Agora, o Fluminense precisará buscar a classificação em Mendoza já sob novo comando.

    O desempenho no Campeonato Brasileiro também contribuiu para o desgaste. O Fluminense começou a competição entre os principais candidatos à liderança e chegou a disputar as primeiras posições, mas perdeu força ao longo das últimas rodadas. Atualmente, o Tricolor está 13 pontos atrás do Palmeiras.

    Contratado em setembro de 2025, Zubeldía comandou o Fluminense em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Seu principal resultado foi o quarto lugar no Brasileirão de 2025, mas o treinador também acumulou eliminações e resultados negativos em confrontos importantes.

    Na Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado duas vezes pelo Vasco sob o comando do argentino. No Campeonato Carioca, ficou com o vice-campeonato diante do Flamengo, que havia acabado de trocar de treinador antes da decisão.

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  • Fluminense v Vitoria - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Interino no comando

    Em nota oficial, o clube agradeceu a Zubeldía e sua comissão técnica pelo trabalho realizado e confirmou Marcão como comandante no duelo diante do Palmeiras.

    "O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.

    O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

    O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro".

    Depois do compromisso pelo torneio nacional, Marcão terá poucos dias para preparar o time para a partida mais importante do momento: o duelo de volta contra o Independiente Rivadavia, na terça-feira, em Mendoza.

    Para avançar às quartas de final da Libertadores, o Fluminense precisa vencer fora de casa. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma derrota elimina o Tricolor da competição.

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