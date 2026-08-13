Fluminense perde a paciência com Zubeldía e demite técnico antes de decisão na Libertadores

Zubeldía já estava pressionado desde a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. O empate com o Botafogo pelo Brasileirão aumentou a cobrança, mas foi a igualdade diante do Independiente Rivadavia, pela Libertadores, que praticamente encerrou a passagem do argentino pelo clube.

O treinador chegou ao duelo no Maracanã com o cargo ameaçado, mas a expectativa interna era de que permanecesse ao menos até a partida de volta das oitavas. A sequência de oito jogos oficiais sem vitória, porém, fez a diretoria mudar de ideia.

Mais do que os resultados, o desempenho apresentado pelo Fluminense ao longo dos últimos meses pesou para a decisão. A equipe teve dificuldades para convencer mesmo em momentos importantes e chegou a correr risco de ficar fora das oitavas da Libertadores.

Na fase de grupos, o Tricolor terminou na segunda colocação de uma chave que também contava com Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia e Bolívar. A classificação só foi confirmada na última rodada, após uma combinação de resultados.

A expectativa da diretoria era de que a chegada do mata-mata provocasse uma reação no time, mas o empate com o Independiente Rivadavia voltou a expor os problemas da equipe. Agora, o Fluminense precisará buscar a classificação em Mendoza já sob novo comando.

O desempenho no Campeonato Brasileiro também contribuiu para o desgaste. O Fluminense começou a competição entre os principais candidatos à liderança e chegou a disputar as primeiras posições, mas perdeu força ao longo das últimas rodadas. Atualmente, o Tricolor está 13 pontos atrás do Palmeiras.

Contratado em setembro de 2025, Zubeldía comandou o Fluminense em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Seu principal resultado foi o quarto lugar no Brasileirão de 2025, mas o treinador também acumulou eliminações e resultados negativos em confrontos importantes.

Na Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado duas vezes pelo Vasco sob o comando do argentino. No Campeonato Carioca, ficou com o vice-campeonato diante do Flamengo, que havia acabado de trocar de treinador antes da decisão.