Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Fluminense v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Fluminense chega ao terceiro empate seguido após Copa do Mundo e pressão sobre Zubeldía aumenta

Brasileirão
Fluminense x Bahia
Fluminense
Bahia

Última vitória em jogo oficial aconteceu no fim de maio; desde então, equipe soma derrotas e empates

O empate por 0 a 0 com o Bahia, nesta quarta-feira (29), ampliou o momento de instabilidade do Fluminense. A equipe comandada por Luis Zubeldía chegou ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro e completou cinco partidas oficiais sem vencer, aumentando a pressão sobre o treinador.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Fluminense v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sem saber o que é vencer

    A última vitória do Tricolor em uma competição oficial aconteceu em 27 de maio, quando derrotou o Deportivo La Guaira por 3 a 1, pela fase de grupos da Libertadores. Desde então, o time acumulou um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, antes da pausa para a Copa do Mundo, e voltou do Mundial sem conseguir reencontrar o caminho das vitórias.

    Na retomada da temporada, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, repetiu o placar diante do Grêmio e voltou a ficar na igualdade ao empatar sem gols com o Bahia, no Maracanã.

    • Publicidade

  • Momento decisivo

    Últimos jogos oficiais do Fluminense

    Mirassol 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

    Fluminense 3 x 1 Deportivo La Guaira (Libertadores)

    Cruzeiro 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)

    Fluminense 1 x 1 Red Bull Bragantino (Brasileirão)

    Grêmio 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)

    Fluminense 0 x 0 Bahia (Brasileirão)

    Mesmo permanecendo entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, a sequência sem vitórias aumenta a cobrança sobre Luis Zubeldía às vésperas de uma maratona decisiva, que inclui os confrontos contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

Copa do Brasil
Vasco crest
Vasco
VAS
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Vasco crest
Vasco
VAS