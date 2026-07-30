Fluminense chega ao terceiro empate seguido após Copa do Mundo e pressão sobre Zubeldía aumenta

A última vitória do Tricolor em uma competição oficial aconteceu em 27 de maio, quando derrotou o Deportivo La Guaira por 3 a 1, pela fase de grupos da Libertadores. Desde então, o time acumulou um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, antes da pausa para a Copa do Mundo, e voltou do Mundial sem conseguir reencontrar o caminho das vitórias.

Na retomada da temporada, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, repetiu o placar diante do Grêmio e voltou a ficar na igualdade ao empatar sem gols com o Bahia, no Maracanã.