O empate por 0 a 0 com o Bahia, nesta quarta-feira (29), ampliou o momento de instabilidade do Fluminense. A equipe comandada por Luis Zubeldía chegou ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro e completou cinco partidas oficiais sem vencer, aumentando a pressão sobre o treinador.
Fluminense chega ao terceiro empate seguido após Copa do Mundo e pressão sobre Zubeldía aumenta
- Getty Images Sport
Sem saber o que é vencer
A última vitória do Tricolor em uma competição oficial aconteceu em 27 de maio, quando derrotou o Deportivo La Guaira por 3 a 1, pela fase de grupos da Libertadores. Desde então, o time acumulou um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, antes da pausa para a Copa do Mundo, e voltou do Mundial sem conseguir reencontrar o caminho das vitórias.
Na retomada da temporada, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, repetiu o placar diante do Grêmio e voltou a ficar na igualdade ao empatar sem gols com o Bahia, no Maracanã.
Momento decisivo
Últimos jogos oficiais do Fluminense
Mirassol 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)
Fluminense 3 x 1 Deportivo La Guaira (Libertadores)
Cruzeiro 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)
Fluminense 1 x 1 Red Bull Bragantino (Brasileirão)
Grêmio 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)
Fluminense 0 x 0 Bahia (Brasileirão)
Mesmo permanecendo entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, a sequência sem vitórias aumenta a cobrança sobre Luis Zubeldía às vésperas de uma maratona decisiva, que inclui os confrontos contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores.
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Perguntas frequentes
A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.
Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.
Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.
Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.